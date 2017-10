0 SHARES Share Tweet

Στην πόλη Surahammar της Σουηδίας ταξίδεψαν την περασμένη εβδομάδα τέσσερις μαθητές του Γυμνασίου Αγριάς (Γιαννακούλας Ορέστης, Παναγιώτου Νίκος, Σουλίνας Νίκος και Σωτηρίου Σοφία) συνοδευόμενοι από δύο καθηγήτριές τους (Φιλίππου Βαρβάρα και Σάββα Αναστασία).

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 3ης διακρατικής συνάντησης του προγράμματος Erasmus + με τίτλο «Being a European: find your way to the future – School, Job and Life in Europe», που υλοποιεί το Γυμνάσιο. Στη συνάντηση συμμετείχαν – εκτός των Ελλήνων και Σουηδών μαθητών – και εκπρόσωποι σχολείων από τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Οι μαθητές όλων των σχολείων φιλοξενήθηκαν σε σπίτια Σουηδών μαθητών.

Στη διάρκεια της επίσκεψης μαθητές και καθηγητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του σουηδικού σχολείου Hammarskolan, το οποίο φιλοξενούσε τη συνάντηση, συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες (κωπηλασία, πατινάζ στον πάγο) και περιηγήθηκαν στο δημαρχείο, σε μουσεία και στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της πόλης Surahammar.

Επισκέφθηκαν επίσης τις σουηδικές εταιρείες ABB και Bombardier και το σχολείο Rudbeck στην πόλη Vasteras. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η εκπαίδευση και δημιουργία από πλευράς μαθητών ταινιών μικρού μήκους με θέμα τη σωστή συμπεριφορά ενός υποψήφιου για μια θέση σε μια συνέντευξη εργασίας. Δραστηριότητες αυτού του χαρακτήρα κρίνονται πολύ σημαντικές για την παιδεία των μαθητών και μαθητριών στην εποχή μας.