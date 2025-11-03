Επίσκεψη του ΚΗΦΗ Βόλου στο άγαλμα του Ιάσονα και περίπατος στην παραλία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου το ΚΗΦΗ(Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) Βόλου πραγματοποίησε μια όμορφη και ξεχωριστή εξόρμηση, απολαμβάνοντας μια φθινοπωρινή βόλτα στην παραλία της πόλης. Οι ηλικιωμένοι, συνοδευόμενοι από το προσωπικό, επισκέφτηκαν το άγαλμα του Ιάσονα.

Εκεί είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν το γλυπτό και να θυμηθούν την ιστορία της Αργοναυτικής Εκστρατείας. Στη συνέχεια, συνεχίστηκε χαλαρός περίπατος κατά μήκος της παραλίας, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θαλασσινή αύρα και τη ζεστή συντροφιά. Η δράση αυτή αποτέλεσε μια ευχάριστη αλλαγή από την καθημερινότητα, προσφέροντας στους ηλικιωμένους στιγμές χαράς, ξεγνοιασιάς και κοινωνικής επαφής.

Το ΚΗΦΗ Βόλου αποτελεί δομή του Δήμου Βόλου και είναι συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2021-2027 και απασχολεί δωρεάν άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας που δεν δύναται να αυτοεξυπηρετηθούν αυτόνομα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι νοσηλευτική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη σε ωφελούμενους και φροντιστές, φυσικοθεραπεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΗΦΗ Βόλου μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2421035578.