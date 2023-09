Επίτιμη Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναγορεύεται η Ομότιμη Καθηγήτρια Sheila Dow

14 Shares Share Tweet

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει ειδική τιμητική εκδήλωση προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας του University of Stirling στη Σκωτία, Sheila Dow κατά την οποία θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Β1 του κτιρίου Ματσάγγου, στον Βόλο, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

Έναρξη τελετής

Προσφώνηση της Ομότιμης Καθηγήτριας Sheila Dow από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Χαράλαμπο Δ. Μπιλλίνη.

«Έπαινο» προς την Ομότιμη Καθηγήτρια Sheila Dow από τoν Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Καθηγητή Χρήστο Γ. Κόλλια.

Ανάγνωση της Εισήγησης, του Ψηφίσματος και της Αναγόρευσης και επίδοση των τίτλων και του Επιτηβεννίου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αν. Καθηγητή Λουκά Γ. Ζαχείλα προς την ΟμότιμηΚαθηγήτριαSheilaDow,

Ομιλία της τιμώμενης με θέμα: «AdamSmith and behaviouraleconomics».

Λίγα λόγια για την τιμώμενη

Η Καθηγήτρια Ντάου είναι μια επιφανής μετακεϋνσιανή οικονομολόγος με σημαντική συνεισφορά σε τρεις τομείς, α) την κευνσιανή θεωρία του χρήματος β) την οικονομική μεθοδολογία, και γ) την Ιστορία των Οικονομικών Θεωριών. Από τις πρόσφατες εργασίες της ξεχωρίζουν όσες επιχειρούν να συνθέσουν την οικονομική θεωρία, την οικονομική μεθοδολογία και τη θεωρία χρήματος, αλλά και το σημαντικότατο έργο της στην Οικονομική Μεθοδολογία για το οποίο πρόσφατα εκδόθηκε ένας συλλογικός τόμος προς τιμήν της.

Η Καθηγήτρια, έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης το 1981. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές έγιναν στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Manitoba (CAN) ενώ οι προπτυχιακές της στην Πολιτική Οικονομία και τα Καθαρά Μαθηματικά στο University of St. Andrews (1966-1970).

Διετέλεσε Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Stirling (UK) από το 1996 ως το 2009, στο οποίο ήταν Senior Lecturer (1988-1996) και Λέκτορας (1979-1988).

Υπήρξε Επισκέπτρια Καθηγήτρια στα Πανεπιστήμια του Cambridge και του Toronto.

Έχει διατελέσει Ερευνήτρια-Αναλυτής στο Υπουργείο Οικονομικών της Manitoba (1973-77) και της Τράπεζας της Αγγλίας (1970-72).

Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου πολλών επιστημονικών εταιρειών ενώ ήταν για 7 χρόνια Associate Editor, της Journal of Economic Methodology.

Το δημοσιευμένο έργο της Καθηγήτριας Ντάου αποτελείται από είκοσι βιβλία, 116 εργασίες σε περιοδικά διεθνούς κύρους, και 117 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους που εκδόθηκαν από μεγάλους εκδοτικούς οίκους.