Επιτυχημένη εκδήλωση των Μαχητικών και Ελεύθερων για την Παλαιστίνη

Οι «Μαχητικές και Ελεύθερες» διοργάνωσαν μια εκδήλωση -προβολή του ντοκιμαντέρ «Shalom, Salaam, Peace» της Αλεξίας Τσούνη και συζήτηση με τη σκηνοθέτρια-, αφιερωμένη στην τρέχουσα κατάσταση στην Παλαιστίνη, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών «Θεατρίνη».



Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια εισαγωγή από τις Μαχητικές και Ελεύθερες όπου έγινε ένας απολογισμός της γενοκτονίας τα τελευταία δύο χρόνια στην Παλαιστίνη, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση ότι «δεκάδες χιλιάδες δολοφονημένοι , φυλακισμένοι και εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες, διάλυση κατοικιών, δημόσιων κτιρίων και υποδομών κ.ά., η πολεμική κτηνωδία του Ισραήλ θυμίζει τα SS στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου, παράλληλα με τον ΟΗΕ να αποφαίνεται ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, η στρατιωτική, οικονομική, διπλωματική και πολιτική υποστήριξη των δυτικών χωρών, ΗΠΑ και ΕΕ απέναντι στο Ισραήλ, σε συνδυασμό με την ανοχή των ανατολικών/αραβικών χωρών. Χωρίς αυτή τη βοήθεια, το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να διαπράξει τη γενοκτονία, η αδυναμία της συμφωνίας εκεχειρίας ΗΠΑ – Ισραήλ να πραγματοποιήσει το αίτημα του παλαιστινιακού λαού για αυτόνομο κράτος».



Τονίστηκε το πόσο σημαντική είναι η αντίδραση των Εβραίων της διασποράς σε πολλές χώρες διεθνώς αλλά και των Ισραηλινών μέσα στο Ισραήλ που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης και για τον τερματισμό του πολέμου και της γενοκτονίας. Αυτό δημιούργησε μια σημαντική ρωγμή στην «εθνική ενότητα» πάνω στην οποία πατούσε η ισραηλινή κυβέρνηση.

Από την άλλη πλευρά, ένα διεθνές αντιπολεμικό κίνημα, που είχε να συμβεί δεκαετίες, δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την Παλαιστίνη. Παρόλο που το κίνημα αυτό αντιμετώπισε έντονη καταστολή παντού, εκείνο δυνάμωσε και έδειξε ότι η δύναμή του μπορεί να παίξει ρόλο στις εξελίξεις. Αυτό είναι που φωτίζει το ντοκιμαντέρ της Αλεξίας Τσούνη.

Έπειτα προβλήθηκαν τέσσερα βίντεο ακτιβιστών/στριών υπέρ του παλαιστινιακού λαού και στη συνέχεια το ντοκιμαντέρ «Shalom–Salaam–Peace», ενώ ακολούθησε ομιλία της καλεσμένης σκηνοθέτριας Αλεξίας Τσούνη και συζήτηση με το κοινό. Αναλυτικότερα, μέσω των βίντεο τοποθετήθηκαν:

Η Παλαιστίνια Σάρα Χαμάισε, μέλος της φεμινιστικής οργάνωσης ADWAR στη Δυτική Όχθη, ζήτησε την υποστήριξη για το λαό της και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παλαιστινιακές οικογένειες, τους συνεχείς ελέγχους από τον ισραηλινό στρατό IDF, την άνοδο της φτώχειας και της ανεργίας και την καταστροφή σημαντικών επίσημων εγγράφων.

Η Μιρέι ελ Σαϊντ, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος, μίλησε για τις επιπτώσεις των ισραηλινών βομβαρδισμών στην υγεία των Παλαιστίνιων γυναικών, καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση σε πρώτης ανάγκης φαρμακευτικά είδη κι έχουν καταστραφεί πολλά νοσοκομεία και κλινικές.



Ο Πολ Μέρφι, Ιρλανδός βουλευτής της αριστερής παράταξης People Before Profit, συμμετείχε στην προετοιμασία του Global Sumud Flotilla, υπήρξε μέλος του Στόλου της Ελευθερίας το 2011 και εξήγησε α) τις ευθύνες του δυτικού καπιταλισμού στη Γάζα και β) τη μεγάλη σημασία αυτού του διεθνούς αντιπολεμικού εγχειρήματος που τάραξε τα νερά του σιωνισμού στο Ισραήλ, γιατί έστρεψε τα μάτια όλου του κόσμου στη Γάζα και πυροδότησε κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στο Στόλο και στην Παλαιστίνη σε πολλές χώρες. Τόνισε ότι είναι χρέος όλων μας σήμερα να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό που προκαλεί τόσα δεινά.



Τέλος, ο Ιταλός Λούκα Σκάκι, πανεπιστημιακός και συνδικαλιστής στο Εθνικό Συμβούλιο της CGIL (Γενική Εργατική Συνομοσπονδία Ιταλίας) και μέλος της μαρξιστικής οργάνωσης Contro Vento, μίλησε για τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που έγιναν στην Ιταλία στις αρχές Σεπτέμβρη με αφορμή την υποστήριξη του Global Sumud Flotilla και κατά της γενοκτονίας. Τις ακολούθησαν δύο μαζικές γενικές απεργίες τον Οκτώβριο χάρη στην παρέμβαση των εργαζόμενων και των συνδικάτων, μπλοκάροντας την αποστολή στρατιωτικού υλικού προς το Ισραήλ από τα ιταλικά λιμάνια.



Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ της Αλεξίας Τσούνη «Shalom–Salaam–Peace», που σημαίνει «Ειρήνη» στα εβραϊκά, αραβικά και αγγλικά αντίστοιχα, υπογραμμίζει το μήνυμα της ειρηνικής συνύπαρξης Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Κεντρικό πρόσωπο της ταινίας είναι η Ισραηλινή φεμινίστρια Σαχάρ Βαρντί, αντικατοχική, ακτιβίστρια στην Ιερουσαλήμ και αντιρρησίας συνείδησης, η οποία φυλακίστηκε επειδή αρνήθηκε να υπηρετήσει στον ισραηλινό στρατό (στο Ισραήλ στρατεύονται και οι γυναίκες). Νέοι και νέες έχουν γίνει αντιρρησίες στράτευσης, φτάνοντας περίπου τους 100.000, δηλαδή περίπου τους μισούς εφέδρους!

Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια του πολέμου 2023–24 και απεικονίζει τα γεγονότα στο Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη, καθώς και το κίνημα των Ισραηλινών που αντιτίθενται στην κατοχή, τη γενοκτονία και τον σιωνισμό.



Μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, όλο και περισσότεροι/ες Ισραηλινοί/ες αγωνίζονται για να διατηρήσουν την ανθρωπιά και την ελπίδα τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Παλαιστίνη. Στόχος τους είναι να σταματήσει ο πόλεμος.

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία η Αλεξία Τσούνη μοιράστηκε την εμπειρία της από τη δημιουργία του έργου, μιλώντας για τις προκλήσεις των γυρισμάτων μέσα σε συνθήκες πολέμου, αλλά και για τις συγκινητικές στιγμές που έζησε μαζί με τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ. Η σκηνοθέτρια ανέφερε ότι η ενημέρωση από τα ΜΜΕ του Ισραήλ αναφορικά με τη Γάζα είναι από ανύπαρκτη μέχρι παραπλανητική με αποτέλεσμα ο ισραηλινός λαός να μην μαθαίνει την φρικτή πραγματικότητα που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι/ες. Μάλιστα, η σκηνοθέτρια τόνισε ότι πολλοί Ισραηλινοί στρατιώτες που πολέμησαν στην Παλαιστίνη άλλαξαν άποψη για τον πόλεμο και συνυπέγραψαν ότι δεν θα πολεμήσουν ξανά με το Ισραήλ, δημιουργώντας το κίνημα «Breaking the silence». Το κίνημα αυτό έχει δεκαπλασιαστεί αριθμητικά το τελευταίο διάστημα και αποτελεί ένα καίριο πλήγμα για το κράτος του Ισραήλ.



*η Αλεξία Τσούνη είναι ενεργή στο φεμινιστικό κίνημα όπως και στο κίνημα υπέρ της Παλαιστίνης, είναι μέλος της καλλιτεχνικής συλλογικότητας FemArtAct και έχει δημιουργήσει και άλλα ντοκιμαντέρ σχετικά με την Παλαιστίνη.