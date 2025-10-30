Έσπαγε τζαμαρίες για να κλέψει καταστήματα στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Φυλάκιση 1 έτους σε 23χρομνο που είναι ήδη φυλακισμένος

Έσπαγε τζαμαρίες καταστημάτων στο Βόλο για να κλέψει, κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για κλοπή τετελεσμένη και σε απόπειρα και κατ’ εξακολούθηση και χθες καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και 1.000 € χρηματική ποινή, χωρίς αναστολή και μετατροπή και η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο λόγος για έναν 23χρονο, που είναι ήδη κρατούμενο για άλλα αδικήματα. Στο εδώλιο κάθισε και ένας δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος αθωώθηκε, γιατί δεν προέκυψε ότι συμμετείχε στις κλοπές.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την 1 Φεβρουαρίου 2023, ο νεαρός στις 4 τα ξημερώματα, έσπασε με μάρμαρο την τζαμαρίου εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής στην οδό Κουταρέλια, μπήκε στο κατάστημα και έκλεψε 50 €, ενώ προκάλεσε ζημιές 200 €. Ταυτοτοποιήθηκε δε από την κάμερα που υπήρχε στο εσωτερικό.

Το ίδιο βράδυ, στις 04.40 πήγε έξω από κοσμηματοπωλείο στην οδό Δημητριάδος, προσπάθησε να σπάσει την τζαμαρία, αλλά δεν τα κατάφερε και έφυγε άπραγος, ενώ προκάλεσε ζημιές 2.000 €.

Επίσης το βράδυ της 31 Ιανουαρίου μέχρι το πρωί της επόμενης μέρας, φέρεται να πήγε σε κτηνιατρείο στην οδό Πολυμέρη, έσπασε το κάγκελο του παραθύρου με πέτρα, έκλεψε 200 € και ένα τάμπλετ, ενώ προκάλεσε φθορές 150 €.

Για την κλοπή στο ζαχαροπλαστείο και την απόπειρα στο κοσμηματοπωλείο, ο 23χρονος κρίθηκε ένοχος, ενώ αθωώθηκε για την κλοπή στο κτηνιατρείο.