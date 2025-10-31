Έξοδος για καφέ από τους ωφελούμενους του ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μια όμορφη, ζεστή και γεμάτη χαμόγελα μέρα πέρασαν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου οι ωφελούμενοι του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ του Δήμου Βόλου (ΚΔΗΦ ΑμεΑ), κατά τη διάρκεια της εξόδου τους για καφέ στην ηλιόλουστη παραλία της πόλης.

Η δράση αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία για χαλάρωση, επικοινωνία και ανθρώπινη επαφή – μια απλή αλλά τόσο ουσιαστική εμπειρία για όσους συμμετείχαν.

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) του Δήμου Βόλου αποτελεί δομή που λειτουργεί στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση Δήμου Βόλου για τη συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6003252 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της δομής από 7:00-15:00 στο τηλέφωνο 2421031225 και στη διεύθυνση Λήμνου 12, Παλαιά.