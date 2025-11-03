Φωτιστικά για το καταφύγιό της ζητά η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επαρκή φωτισμό χρειάζεται το καταφύγιο της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου, καθώς δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός και με την αλλαγή της ώρας οι εθελοντές, όπως σημειώνει σε ανάρτησή της η Ομάδα, δυσκολεύονται πολύ με το τάισμα και το καθάρισμα.

Για τον λόγο αυτό η Ομάδα απευθύνεται στο κοινό και κάνει έκκληση για τη δωρεά φωτιστικών που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια ή φωτιστικά με μπαταρία, led, εξωτερικού χώρου, με αντοχή σε υγρασία/καιρό και επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

«Κάθε φωτιστικό είναι πολύτιμο και βοηθάει στην ασφάλεια, στην καλύτερη φροντίδα των ζώων και στη διευκόλυνση των εργασιών και των εθελοντών. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη βοήθεια σας, κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη, για εμάς είναι πολύτιμη», σημειώνεται από τη Φιλοζωική.