Φωτίζουν… πορτοκαλί το μνημείο Ηρώων οι Σοροπτιμίστριες του Βόλου

Πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων για την Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

Με ποικίλες εκδηλώσεις, προβολή ντοκιμαντέρ, λόγου και εικαστικού ενδιαφέροντος καθώς και δράσεις με τη συμμετοχή των πολιτών με κορύφωση τη φωταγώγηση του Ηρώου στην παραλία του Βόλου θα τιμήσει και φέτος ο 1ος Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου την Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν ήδη, με έκθεση στο Χώρο 11 (Σκενδεράνη) με θέμα τη βία και τις μορφές της με τη συμμετοχή της Μαριάννας – Tatini Μωραίτου με έργα ζωγραφικής και της Ευφροσύνης Σμαραγδή – Γεωργιάδου (Zia) με ψηφιδωτά έργα.

Σήμερα Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ CineDoc Βόλου προβάλλει στις 20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας το ντοκιμαντέρ Look What You Made Me Do της Coco Schrijber.

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου από τις 11.30 το πρωί έως τη 1:30 μεσημέρι στον πεζόδρομο της Ερμού ( στην είσοδο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου) διοργανώνεται δράση με τίτλο ««Ζωγραφίζω ενάντια στη Βία-Ζωγραφίζω από το Μωβ στο Πορτοκαλί» στην οποία οι πολίτες μπορούν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα συνθέτοντας ένα πανό που αναρτηθεί στη συνέχεια στο χώρο 11 όπου θα παραμείνει έως το τέλος της έκθεσης την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Νοεμβρίου 2023 με τη φωταγώγηση του μνημείου των Ηρώων με πορτοκαλί χρώμα προβάλλοντας το μήνυμα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Η φωταγώγηση πραγματοποιείται από κοινού από τον 1ο Σοροπτιμιστικό Όμιλο Βόλου και τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Βόλου «Θέτις».