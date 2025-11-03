«Φουλ» στα χλωριόντα το νερό του Βόλου –Καταγράφηκαν μικροοργανισμοί σε σημεία του δικτύου (πίνακες)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τα χλωριόντα ξεπερνούν σε σημεία το όριο των 250mg/l

Στο «φουλ» εξακολουθούν και είναι τα χλωριόντα στο νερό του Βόλου, με τις τιμές να ξεπερνούν το όριο των 250mg/l και να μην «πέφτουν», μιας και η τιμή στα χλωριόντα ολοένα και αυξάνεται, αντί να μειώνεται με την είσοδο στο δίκτυο πηγαίου νερού.

Ειδικότερα, στην περιοχή της ΜΕΤΚΑ τα χλωριόντα είναι 262mg/l, στον Άγιο Σπυρίδωνα 269, στην Αγία Βαρβάδα 255, στον Σαμπάναγα 253, στο Διμήνι 269, στην Α ΒΙΠΕ 266, στη Β ΒΙΠΕ 280, στα Μελισσιάτικα 255, το Φυτόκο 253, στην Καλλιθέα 252, στον Άγιο Κωνσταντίνο 264, στην Πλατεία Ελευθερίας στην κοινόχρηστη βρύση 262, στην περιοχή του Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος) 268 και 261 στις Αλυκές και ειδικότερα στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις αναλύσεις της ΔΕΥΑΜΒ για τον Σεπτέμβριο του 2025, έχει καταγραφεί και σε ορισμένα σημεία δειγματοληψίας η παρουσία μικροοργανισμού, όπως στην Καλλιθέα, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην Αγία Βαρβάρα, στη Ν. Δημητριάδα, στον Σαμπάναγα, στα Μελισσιάτικα, χωρίς ωστόσο να εξηγείται τι είδους μικροοργανισμός είναι αυτός κι αν είναι επικίνδυνος για την υγεία ή όχι.

Δείτε τις αναλύσεις



