Γεωργιάδης: «Η Αργοναυτική ιστορία μπορεί να γίνει δύναμη για το μέλλον του Βόλου»

Ο υπουργός Υγείας εξήρε την πρωτοβουλία του ΟΛΒ και τη χορηγία του Πάρη Δράγνη

Σε μια σεμνή αλλά ιδιαίτερα συμβολική τελετή πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ιάσονα στο λιμάνι του Βόλου, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήθους πολιτών.

Ο κ. Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε «ιδιαιτέρως τιμητική» την πρόσκληση να παραστεί στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας του Οργανισμού Λιμένος Βόλου και της ευγενικής χορηγίας του γνωστού Βολιώτη επιχειρηματία Πάρη Δράγνη.

«Θεωρώ πάρα πολύ σωστή την πρωτοβουλία να αποκτήσει επιτέλους ο λιμένας του Βόλου ένα άγαλμα του Ιάσονα. Θα περίμενε κανείς ότι αυτό θα είχε γίνει πριν από πολλές δεκαετίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας πως η αξιοποίηση της μυθικής ιστορίας της Αργοναυτικής Εκστρατείας αποτελεί «μια σπουδαία ευκαιρία για την ενίσχυση της ταυτότητας και της αναγνωρισιμότητας της πόλης στο μέλλον».

Ο υπουργός υπενθύμισε επίσης πως, κατά τη θητεία του στο υπουργείο Ναυτιλίας, είχε εντάξει το Μουσείο της Αργούς στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ένα έργο που έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια.

«Σε λίγο καιρό ο Βόλος θα αποκτήσει ένα πολύ σπουδαίο μουσείο που θα προσελκύει επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας την ιστορία και την πολιτιστική του κληρονομιά», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον δωρητή, κ. Πάρη Δράγνη, τον οποίο χαρακτήρισε «παράδειγμα ανθρώπου που, όσο ψηλά κι αν φτάνει, δεν ξεχνά ποτέ τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε».

«Είναι πολύ τιμητικό να βλέπεις έναν επιτυχημένο άνθρωπο να επιστρέφει και να προσφέρει στην πατρίδα του», είπε, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον Βολιώτη επιχειρηματία και τη συμβολή του στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε εκφράζοντας την ελπίδα ότι σε ένα με ενάμιση χρόνο θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στον Βόλο για τα εγκαίνια τόσο του Μουσείου της Αργούς όσο και του Ιδρύματος Δράγνη, έργα που –όπως τόνισε– «θα αλλάξουν ριζικά τις υποδομές και την εικόνα της πόλης».

