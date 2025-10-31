«Για μια χούφτα τουρίστες»: Αυτό το Σάββατο στο Ράδιο ΕΝΑ με τον Νίκο Σαρούκο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Pet Friendly” ή “Pet Unfriendly», αναρωτιέται ο Νίκος Σαρούκος αυτό το Σάββατο στις 12:00 στην εκπομπή, που επιμελείται και παρουσιάζει στο Ράδιο ΕΝΑ 102.5.

Ποια είναι τα τουριστικά καταλύματα που υποδέχονται ζώα συντροφιάς ; Υπό ποιες προϋποθέσεις ; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα των τουριστικών επιχειρήσεων που υποδέχονται πελάτες με τα κατοικίδιά τους ; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις όμως και των πελατών των ίδιων ;

Ο Νίκος Σαρούκος παρουσιάζει και αναλύει τη νέα νομοθεσία για την απόδοση «Σήματος Τουριστικού Καταλύματος Φιλικού προς Ζώα Συντροφιάς», απαντώντας σε πλήθος ερωτημάτων με …τέσσερα πόδια και ουρά !

Αυτό το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, η εκπομπή «Για Μια Χούφτα Τουρίστες» με τον Νίκο Σαρούκο, έχει… κατοικίδιο !

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Δευτέρα, στις 12:00.