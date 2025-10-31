Γιώργος Πετράκος: «Συσσωρευμένα τα προβλήματα στη χώρα, δεν υπάρχουν πολιτικές αντιμετώπισής τους»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο Επιστημονικό Συμβούλιου του Ινστιτούτου Τσίπρα ο πρώην Πρύτανης του ΠΘ

Ένας εκ των 41 επιστημόνων και ακαδημαϊκών που απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα είναι και ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας κ. Γιώργος Πετράκος, ο οποίος μίλησε για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη Καρεκλίδη, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν πολλά, συσσωρευμένα προβλήματα στην κοινωνία και δεν υπάρχουν πολιτικές για την αντιμετώπισή τους.

Ο κ. Πετράκος επεσήμανε ότι ποτέ δεν είχε αποσυρθεί από το πεδίο των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερόντων του, που ήταν πάντοτε, σε επιστημονικό πεδίο, ο τομέας της ανάπτυξης, των περιφερειακών και των κοινωνικών ανισοτήτων, των προοπτικών της χώρας και της Ευρώπης και πάντοτε υπήρξε ενεργός δουλεύοντας πάνω σε αυτά τα αντικείμενα.

Για τη συμμετοχή του στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του Αλ. Τσίπρα ο κ. Πετράκος ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ελληνική κοινωνία, τα οποία έχουν συσσωρευτεί και η επιστημονική γνώση, όλων αυτών των ετών, μπορεί να μεταφερθεί και στο πεδίο της πολιτικής. Μάλιστα, υποστήριξε πως όλα αυτά τα προβλήματα, δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς.

Σημείωσε πως η δουλειά του Επιστημονικού Συμβουλίου πρέπει να είναι συγκεκριμένη, να σχεδιάσει πολιτικές, να δει ποια είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και να δει τι μπορεί να κάνει για να αντιμετωπιστούν με έναν αξιόπιστο τρόπο που θα φέρει αποτελέσματα όμως όχι σε 10 χρόνια, αλλά άμεσα, ενώ δεν θέλησε να σχολιάσει εάν η συμμετοχή του στο Ινστιτούτο Τσίπρα θα μετεξελιχθεί και σε πολιτική συμμετοχή.

Το παραγωγικό πρότυπο σχετίζεται με το τι κράτος θέλουμε

Μια μεγάλη συζήτηση, που ανοίγεται είναι για το παραγωγικό πρότυπο της χώρας, η αλλαγή του και η στόχευσή του για το μέλλον. Σύμφωνα ωστόσο με τον κ. Πετράκο, πολλοί είναι αυτοί που μιλάνε για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν να προτείνουν και πολλά πράγματα.

«Το τι παράγουμε δεν έχει σχέση μόνο με τον ιδιωτικό τομέα. Έχει σχέση και με το τι κράτος έχουμε, έχει σχέση με το τι θεσμικό πλαίσιο έχουμε. Έχει σχέση με το πόσο η κοινωνία συμμετέχει και υποστηρίζει αυτό το παραγωγικό μοντέλο, έχει σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού τομέα που είναι η καινοτομία, η ποιότητα, η πιστοποίηση, η εξωστρέφεια, οι αλυσίδες αξίας, η βιομηχανία της γνώσης, δηλαδή αυτό που παράγουμε εμείς στα πανεπιστήμια, πως περνάει μέσα στον επιχειρηματικό τομέα, μέσα στις επιχειρήσεις και μετατρέπεται σε ανταγωνιστικότητα. πως διεθνοποιείται οι μικρές επιχειρήσεις. Για όλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνονται σημαντικά βήματα εδώ», εξήγησε ο κ. Πετράκος, υπογραμμίζοντας ότι ενώ γνωρίζουμε ως χώρα που πρέπει να πάμε, δεν πηγαίνουμε και σε μερικούς τομείς η χώρα πηγαίνει και προς τα πίσω.

Ο ίδιος έθεσε το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι απλώς ένα ζήτημα διανομής αρμοδιοτήτων, αλλά είναι ένα κεντρικό αναπτυξιακό πρόβλημα, μιας και η αποψίλωση της υπαίθρου στερεί σημαντικούς οικονομικούς και αναπτυξιακούς πόρους από την ίδια τη χώρα, με αποτέλεσμα να κρατάει τους ρυθμούς ανάπτυξης χαμηλά.



Αποχωρούν οι άνθρωποι από την Περιφέρεια- Υπάρχει δημογραφικός κίνδυνος

Συνδέοντας το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης, του παραγωγικού μοντέλου αλλά και τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος στη Θεσσαλία έχει πληγεί σφοδρά, ο πρώην Πρύτανης, αναφέρθηκε και στο θέμα της έλλειψης εργατικού πλέον δυναμικού, για να στηρίξει την παραγωγή.

«Σίγουρα το νερό είναι ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές στην αγροτική παραγωγή. Όμως το σημαντικότερο θέμα κατά την άποψή μου, είναι ότι για να έχεις γεωργική παραγωγή πρέπει να έχεις ανθρώπους. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η ύπαιθρος γενικότερα, αλλά ειδικότερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές καταρρέει. Δημογραφικά καταρρέει», με τον Καθηγητή να σημειώνει ότι οι άνθρωποι είτε αποχωρούν από την παραγωγική διαδικασία λόγω ηλικίας, είτε φεύγουν και δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση ενώ κτήματα ολόκληρα, δεν καλλιεργούνται.

«Ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος είναι δημογραφικός. Είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου», υπογράμμισε και τόνισε την ανάγκη ύπαρξης μίας σοβαρής μεταναστευτικής πολιτικής. «Ούτε ξέφραγο αμπέλι, αλλά ούτε και κλειδώνουμε την πόρτα και πετάμε τα κλειδιά. Χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό, το οποίο θα έρχεται από διάφορες χώρες. Μπορεί να είναι η Ανατολική Ευρώπη, μπορεί να είναι η Αφρική, μπορεί να είναι η Ασία, να έρχονται με συμβάσεις εργασίας, κανονικά με διεθνείς διακρατικές συμφωνίες. Αλλά αυτό θέλει μια πολιτική και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει», συμπλήρωσε.

Το ΠΘ θα μπορούσε να είναι ένα Κέντρο Εκπαίδευσης- Πρόταση συνεργασία με Κινέζους γιατρούς

Ο κ. Πετράκος όμως αναφέρθηκε και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο υπηρέτησε και από τη θέση του Πρύτανη, και θα μπορούσε να καταστεί ένα Κέντρο Εκπαίδευσης, ένα κέντρο τεχνογνωσίας και εξωστρέφειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, γίνονται μεν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, μπορούν να γίνουν όμως και περισσότερα, όμως για όλα αυτά χρειάζεται μία κεντρική πολιτική.

Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Πρύτανης, ανέπτυξε συνεργασίες με κινεζικά πανεπιστήμια και είχαν ήδη γίνει συζητήσεις ακόμη και για τη δυνατότητα να έρχονται φοιτητές της Ιατρικής από κινεζικά πανεπιστήμια και να κάνουν την πρακτική άσκηση ή εξειδίκευση.

Τόνισε πως η βιομηχανία της γνώσης στην Ελλάδα, δηλαδή τα ελληνικά Πανεπιστήμια, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως αυτό δεν αξιοποιείται.

«Αυτό που έκανε η Κύπρος με πολύ λιγότερες δυνάμεις, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς; Αυτό θέλει μια πολιτική όμως», επεσήμανε.

Ο καθένας «κουβαλάει» τη γνώση του

Τέλος, αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα που θα δούμε τις προτάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο κ. Πετράκος σχολίασε πως πρώτα θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα ζητήματα οργάνωσης και διαμοιρασμού των ομάδων.

« Δεν θα ξεκινήσουμε από το μηδέν. Ο καθένας «κουβαλάει» τις γνώσεις του, την εμπειρία του, τις ιδέες του. Όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν, να ταιριάξουν, να αποκτήσουν συμπληρωματικότητα και ελπίζουμε στο τέλος να βγει ένα πρόγραμμα, το οποίο να αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της χώρας», κατέληξε.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου