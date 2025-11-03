Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στρατηγικό βήμα επέκτασης και σταθερής παρουσίας στη Θεσσαλία

Με επιτυχία και παρουσία πλήθους εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας στον Βόλο. Η λειτουργία του νέου καταστήματος σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη σταθερή πορεία ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Τράπεζας. Εντάσσεται δε στο στρατηγικό σχέδιο επέκτασης της Τράπεζας Καρδίτσας στη Θεσσαλία, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου που θα στηρίζει ενεργά τις τοπικές επιχειρήσεις, τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά της περιοχής. Η απόφαση για παρουσία στον Βόλο αντικατοπτρίζει τη σημασία της πόλης ως οικονομικού και εμπορικού κόμβου της Περιφέρειας καθώς και την επιθυμία της Τράπεζας να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριότητάς της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι της Διοίκησης της Τράπεζας υπογράμμισαν πως το νέο κατάστημα αποτελεί «μια φυσική συνέχεια μιας μακράς πορείας εμπιστοσύνης και υπεύθυνης διαχείρισης». Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η Τράπεζα Καρδίτσας εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, επενδύοντας σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και καινοτόμες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ποιοτική εξυπηρέτηση, διαφάνεια και άμεση σχέση με τον πελάτη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κ. Γιώργος Μπούκης, τόνισε ότι «η παρουσία μας στον Βόλο είναι μια συνειδητή επιλογή που συνδέεται με το όραμά μας να καλύψουμε ολόκληρη τη Θεσσαλία έως το 2027, δημιουργώντας ένα σταθερό δίκτυο συνεταιριστικής τραπεζικής που θα υπηρετεί την τοπική οικονομία της Περιφέρειάς μας».

Το νέο κατάστημα στελεχώνεται από έμπειρη και δυναμική ομάδα επαγγελματιών, έτοιμη να προσφέρει εξατομικευμένες ευέλικτες λύσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, με προτεραιότητα στην άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας συνεχίζει να επενδύει στην τοπική ανάπτυξη και την ηθική τραπεζική, αποδεικνύοντας ότι η σταθερή παρουσία και η ανθρώπινη προσέγγιση αποτελούν το θεμέλιο μιας υγιούς, σύγχρονης τραπεζικής κουλτούρας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας ή την ιστοσελίδα www.bankofkarditsa.gr