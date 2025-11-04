Κακή η ατμόσφαιρα στον Βόλο- Στα ύψη τα μικροσωματίδια PM2.5 (πίνακες)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πολύ κακή η ατμόσφαιρα στην Β’ ΒΙΠΕ

Κακή, χαρακτηρίζει η ιστοσελίδα «GreenYourAir» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την ατμόσφαιρα σήμερα το πρωί στον Βόλο, με τα μικροσωματίδια ΡΜ 2,5 να είναι στα 49,7 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, όταν το όριο που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι μόλις 15μg/m3.

Στις 7.30 το πρωί τα μικροσωματίδια άγγιξαν «κόκκινο» με τους μετρητές να καταγράφουν πάνω από 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, ενώ ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών είναι πάλι πολύ υψηλός, δηλαδή 41,2 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.



Αποπνικτική όμως είναι η κατάσταση στην Α ΒΙΠΕ, όπου από τις 5 το πρωί έως και τις 9.30 τα μικροσωματίδια ΡΜ 2.5 ξεπερνούσαν τα 160 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Αυτή τη στιγμή- 10:30 το πρωί- τα μικροσωματίδια είναι 57,06 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, με την ποιότητα της ατμόσφαιρας να χαρακτηρίζεται πολύ κακή.

