Κασσελάκης για Μπέο: «Εξαπέλυσε ομοφοβικό οχετό- Τα περιττώματά του είναι σε δημόσια θέα»

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη Αχ. Μπέου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Κασσελάκης χαρακτήρισε τα λεγόμενα του Αχ. Μπέου ως ομοφοβικό οχετό, που θύμισαν την τοξικότητα, που προσπαθεί η Ελλάδα να κρατήσει πίσω και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας».

Η ανάρτηση Κασσελάκη

«Χθες, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, λίγο αφού εξέφρασε τη στήριξή του στον Κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι προσωπικό για μένα το ζήτημα του Μπέου. Η ασημαντότητα και ο σκοταδισμός της Ακροδεξιάς δεν με αγγίζουν. Μας θύμισε όμως, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω. Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος. Χρησιμοποίησε ατάκα ελληνικής σειράς των 90’s για να εκφράσει τους «οικογενειάρχιδες» όπως μας είπε. «Και για να ολοκληρώσει το ομοφοβικό του κρεσέντο, μας ενημέρωσε για την «αντρική» συμπεριφορά του στην τουαλέτα. Για να τελειώνουμε. Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας. Τα περιττώματά του άλλωστε είναι σε δημόσια θέα. Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου. Κι όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, η κοινωνία προχωρά. Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία. Να τον χαίρονται στη ΝΔ τον ψηφοφόρο τους.»