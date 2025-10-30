Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Πανθεσσαλικό ενόψει του αγώνα Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σάββατο από τις 2 το μεσημέρι, γύρω από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός, στις 18.00.

Με σημερινή απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Μαγνησίας, ταξίαρχου Γ. Ντιζέ, οι ρυθμίσεις αποβλέπουν στην εξασφάλιση των ομαλών συνθηκών κυκλοφορίας:

α) της οδού Σταδίου μεταξύ της οδού Δοξοπούλου και της Περιφερειακής οδού Βόλου (έξωθεν Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου) και β) στο τμήμα της Περιφερειακής Οδού Βόλου από τον Κόμβο Μελισσατίκων έως και τον Κόμβο Φυτόκου.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι θα γίνει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, στις 01.11.2025 (Σάββατο) και κατά τις ώρες 14.00΄ μέχρι και την αποχώρηση των φιλάθλων από την αθλητική εγκατάσταση και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες : α) της οδού Σταδίου μεταξύ της οδού Δοξοπούλου και της Περιφερειακής οδού Βόλου (έξωθεν Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου) εξαιρούμενων των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΕΛ.ΑΣ.-Π.Σ.-Ε.Κ.Α.Β.), και των οχημάτων όσον κατέχουν κάρτες VIP, η είσοδος των οποίων θα πραγματοποιείται μόνον από την οδό Δοξοπούλου και

β) του τμήματος της Περιφερειακής Οδού Βόλου από τον Κόμβο Μελισσατίκων έως και τον Κόμβο Φυτόκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από οδό Δοξοπούλου, την οδό Φυτόκου, την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και την Περιφερειακή οδό Βόλου.