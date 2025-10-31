Λημνιός: «Πάνω από 150 εκ. ευρώ σε συγκεκριμένους εργολάβους»- Καπουρνιώτης: «Είναι νόμιμο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το θέμα της διαπραγμάτευσης των έργων, που γίνονται τόσο από τη ΔΕΥΑΜΒ όσο και από τον Δήμο Βόλου με αυτά να καταλήγουν σε συγκεκριμένους εργολάβους με πολύ μικρές εκπτώσεις, έφερε στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής ο δημοτικός σύμβουλος της Συμμαχίας για τον Βόλο, κ. Στέλιος Λημνιός λέγοντας ότι με αυτή τη διαδικασία δόθηκαν έργα 150 εκ. ευρώ!

Ο κ. Λημνιός σημείωσε ότι η κρίσιμη περίοδος μετά τις πλημμύρες απομακρύνεται, ωστόσο ακόμη τόσο από τη ΔΕΥΑΜΒ όσο και από τον Δήμο Βόλου χρησιμοποιείται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης όπου δίνονται τα έργα με επιλογή εταιρειών, οι οποίες έρχονται σε συνεννόηση μεταξύ τους και δίνουν μία έκπτωση έως 2%, πράγμα που σημαίνει ότι ο Δήμος έχει χάσει αρκετά εκατομμύρια, εάν οι διαγωνισμοί γίνονταν δημόσια με την συμμετοχή όλων. Μάλιστα, επεσήμανε ότι με τη διαδικασία αυτή δόθηκαν 150 εκ ευρώ για έργα.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μιχ. Καπουρνιώτης απάντησε χαρακτηριστικά «Είναι νόμιμη η διαδικασία; Έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο; Είναι σε έκτακτη ανάγκη ο Δήμος; Δεν θα πω παραπάνω για να μην μάθουν κιόλας».