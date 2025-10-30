Λουκέτο στα ΕΛΤΑ σε Βελεστίνο, Αργαλαστή και Ζαγορά- Είναι «ανενεργά» στην επίσημη ιστοσελίδα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να μην συμβεί» λένε οι Δήμαρχοι

Στο κλείσιμο συνολικά 204 υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα προχωρούν τα ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και της αναδιοργάνωσης που επιτελείται. Στη Μαγνησία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρείται το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Βελεστίνο, Αργαλαστή αλλά και Ζαγορά με τους υπαλλήλους, τους κατοίκους των περιοχών, αλλά και τους δημάρχους να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, υπογραμμίζοντας πως το κλείσιμο των υποκαταστημάτων θα είναι ένα ακόμη πλήγμα για την περιφέρεια της χώρας.

Στην περιοχή μας δεν είναι η πρώτη φορά που τα ΕΛΤΑ κλείνουν υποκαταστήματα, καθώς μόλις σε έναν χρόνο, το 2023 έβαλαν λουκέτο τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε Αγριά, Ν. Ιωνία αλλά και στη Ν. Αγχίαλο.

Τα δημοσιεύματα, καθώς επίσημη ανακοίνωση από τα ΕΛΤΑ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, κάνουν λόγο για γενική «εκκαθάριση», με αποτέλεσμα περιοχές, ακόμη και απομακρυσμένες όπως η Αργαλαστή, αλλά και η Ζαγορά να μείνουν χωρίς το παραδοσιακό ταχυδρομείο.

Ανησυχούν οι Δήμαρχοι

Το magnesianews.gr επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Ν. Πηλίου κ. Μιχάλη Μιτζικό ο οποίος επεσήμανε ότι από σήμερα ξεκίνησαν να ακούγονται έντονα αυτές οι φήμες για το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην Αργαλαστή.

«Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση. Εάν υπάρχει τέτοια απόφαση όμως εμείς θα αντιδράσουμε. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην περιοχή μας», τόνισε ο κ. Μιτζικός.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δήμαρχος Ζαγοράς- Μουρεσίου κ. Κώστας Καραγεωργίου, ο οποίος κι εκείνος δεν είχε καμία επίσημη ενημέρωση. «Θα είναι πλήγμα για την περιοχή μας, εάν κλείσουν τα ΕΛΤΑ στη Ζαγορά μετά και την υπολειτουργία της Τράπεζας Πειραιώς. Ό,τι περνά από το χέρι μας ως Δήμος, θα το κάνουμε για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ», υπογράμμισε.

«Ανενεργά» τα τρία υποκαταστήματα στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ

Και μπορεί να μην υπάρχει μέχρι στιγμή κάποια επίσημη ανακοίνωση από τα ΕΛΤΑ, ωστόσο στην ιστοσελίδα τους, τα τρία παραπάνω υποκαταστήματα φαίνονται ήδη ανενεργά.





Για το ΕΛΤΑ Βελεστίνου αναφέρεται ότι το νέο κατάστημα εξυπηρέτησης θα είναι το κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στον Βόλο, για το ΕΛΤΑ Ζαγοράς, ότι θα είναι το ταχυδρομικό πρακτορείο στο Μούρεσι, ενώ για το ΕΛΤΑ Αργαλαστής οι κάτοικοι θα απευθύνονται για να εξυπηρετηθούν στο ταχυδρομικό πρακτορείο Μηλίνας.

Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου