Μάθημα Θεοδώρου για τη λειτουργία του ΔΣ- «Οι απαντήσεις της δημοτικής αρχής γίνονται διεξοδικά»

Την παράλειψη χορήγησης απαντήσεων των αρμοδίων της δημοτικής αρχής σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων, φέρνει σήμερα με ερώτησή του στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής, ο δημοτικός σύμβουλος της Συμμαχίας για τον Βόλο κ. Νίκος Μόσχος. Πριν ωστόσο τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θάνος Θεοδώρου προχώρησε σε σχετική δήλωση, απαντώντας στον κ. Μόσχο,…παραδίδοντας μαθήματα για τη λειτουργία του ΔΣ.

Ο κ. Θεοδώρου σημειώνει ότι οι σύμβουλοι της Συμμαχίας είναι αυτοί που προκαλούν επεισόδια στα Δημοτικά Συμβούλια, οι ώρες που γίνονται τα συμβούλια, είναι σύμφωνα με τον νόμο, ενώ για τις απαντήσεις των ερωτημάτων των δημοτικών συμβούλων, αυτές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΣ όχι μόνον απαντώνται διεξοδικά, αλλά γίνεται και από μέρους του άκρως επιεικής και διασταλτική εφαρμογή του Κανονισμού, στο οποίο καθορίζονται με σαφήνεια τα χρονικά όρια ερωτήσεων και απαντήσεων.

Η απάντηση Θ. Θεοδώρου

1. Η παραδοχή στην έναρξη της ερώτησης σας όπου αναφέρετε «το κορυφαίο συλλογικό όργανο της πόλης, δηλ. το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βόλου, τα τελευταία χρόνια έχει απαξιωθεί συνειδητά όσο ποτέ άλλοτε, με κύρια και αποκλειστική ευθύνη της δημοτικής αρχής» είναι αναληθής και διαστρεβλωτική της πραγματικότητας. Η κάθε φορά διατάραξη των συνεδριάσεων προκαλείται αποκλειστικά από συμβούλους της δικής σας παράταξης. Από πλείστα επεισόδια, ενδεικτικά και μόνο θυμίζω, το πρόσφατο με τον κ. Λ. Αναστασίου να υβρίζει με αγοραίες εκφράσεις και να απειλεί με ξυλοδαρμό τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης μας κ. Χ. Στεφόπουλο στην συνεδρίαση της 27-8-2025, και βεβαίως την κα Φ. Κοκκινάκη η οποία στην συνεδρίαση της 14-5-2024 απευθύνθηκε με άθλιο φρασεολόγιο κατά του δημοτικού συμβούλου κ. Α. Ριζόπουλου, χωρίς ποτέ να απολογηθεί, αλλά και να τύχει της αποδοκιμασίας της παράταξης σας και του επικεφαλής της. Και φυσικά ούτε λόγος για την βιομηχανία καταγγελιών, προσφυγών, μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών, σχεδόν σε όποιον μας λέει «καλημέρα» με το τερατώδες επιχείρημα του επικεφαλής σας «Εγώ μια έρευνα ζητάω, αν είναι αθώοι θα απαλλαγούν». Πραγματικά, αντιστρέφετε πλήρως την πραγματικότητα και προκαλείτε εσκεμμένα όλες αυτές τις καταστάσεις, στερούμενοι βιώσιμων προτάσεων και σοβαρών απόψεων.

2. Ο καθορισμός των ωρών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Νόμο και τον Κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου και το θέμα θεωρείται λήξαν. Σχετικά μάλιστα τυγχάνουν και έγγραφα του ιδίου του ΥΠ.ΕΣ, τα οποία ηθελημένα παραγνωρίζετε. Και εν πάση περιπτώσει, σε μία παράταξη σαν την δική σας, με ικανό αριθμό συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων όπου υποχρεωτικά από τον Νόμο, λαμβάνουν άδεια για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και άλλους που παραχωρούν σχεδόν εβδομαδιαίες, ωριαίες, πρωινές απ’ ευθείας συνεντεύξεις σε τοπικά, φιλόξενα για εσάς και υβριστικά για την δημοτική αρχή μέσα, είναι επιεικώς θέμα άνευ ουσίας και τίθεται παρελκυστικά.

3. Βάσει της εμπειρίας σας θα έπρεπε, θέτοντας θέμα «τεχνητής» απουσίας δημοτικών συμβούλων της δημοτικής αρχής από τις ειδικές συνεδριάσεις της λογοδοσίας», να γνωρίζετε ότι υποχρεούνται να παρίστανται σε αυτές μόνο οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 12 του Προτύπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (2804/25 (Φ.Ε.Κ 109 Β΄, 21-1-2025) ).

4. Τα υποβαλλόμενα κατά την ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας θέματα – ερωτήσεις, όχι μόνον απαντώνται διεξοδικά, αλλά γίνεται και από μέρους μου άκρως επιεικής και διασταλτική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 12 του Κανονισμού, στο οποίο καθορίζονται με σαφήνεια τα χρονικά όρια ερωτήσεων και απαντήσεων. Με άλλα λόγια, σας δίδεται ο λόγος πέραν κάθε χρονικού ορίου, ακόμη και εκτός θέματος, ακόμη δε και να μας προσβάλλετε. Αυτού του είδους όμως, η επωφελής μόνο για εσάς ερμηνεία του νόμου, δεν αποτέλεσε αντικείμενο ερώτησης σας.

5. Τα θέματα τόσο στις τακτικές συνεδριάσεις, όσο και σε αυτές της λογοδοσίας, τίθενται με συγκεκριμένο τρόπο, όπως προβλέπονται από τον νόμο και τον κανονισμό του Δ.Σ. Όταν τίθενται εκπρόθεσμα, ή έχουν ήδη απαντηθεί, τεχνηέντως αναφέρετε πως δεν απαντώνται.

6. Οι ερωτήσεις του συνόλου των συνεδριάσεων, χρεώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ στους εκάστοτε αρμοδίους αντιδημάρχους. Αυτονόητα , δεν μπορείτε εσείς να υπαγορεύετε το περιεχόμενο των απαντήσεων τους.