Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Άλλης Μεριάς «υιοθέτησαν» τον πυρόπληκτο αδεσποτάκο, Αστέρη

Στον χώρο φιλοξενίας των αδέσποτων στην Αγριά της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου , βρέθηκαν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Άλλης Μεριάς, μαζί με εκπαιδευτικούς και γονείς. Σκοπός της επίσκεψής τους ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση τους για τα οφέλη της σχέσης ανθρώπων και ζώων, ενώ δόθηκαν συμβουλές για την ένταξη ενός ζώου στην οικογένεια και τονίστηκαν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας μέσα από την αρμονική συνύπαρξη τους.



Ακολούθησε η ξενάγηση των μικρών μαθητών στον χώρο, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά με κάποια αδεσποτάκια αλλά και παίξουν μαζί τους. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί καθώς και οι γονείς των παιδιών, πρόσφεραν στη Φιλοζωική Ομάδα Βόλου ξηρή τροφή και κονσέρβες για να γεμίσουν τις αδέσποτες κοιλίτσες των ζώων, που φροντίζουν.

Λίγο πριν τη λήξη της εκδήλωσης , παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς εκδήλωσαν το ενδιαφέρον για να προχωρήσουν σε εικονική υιοθεσία του Αστέρη, από το σχολείο τους, ενός πολύπαθου και εμφανώς κακοποιημένου ζώου που η ιστορία του συγκίνησε τις παιδικές ψυχούλες τους.



Ο Αστέρης, είναι ένας από τους μεγαλόσωμους σκύλους που φροντίζει η Ομάδα. Ήρθε στη Φιλοζωική με σοβαρό κάταγμα της κάτω γνάθου που του δημιουργεί μια μικρή δυσκολία στη μάσηση και στη κατάποση και επίσης με κάταγμα του πίσω δεξιού άκρου. Τα μέλη της Ομάδας τον ανέλαβαν πριν από δύο χρόνια, την περίοδο των πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή και τότε είχε εμφανή εγκαύματα.

Η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου ευχαριστεί το σχολείο για την επίσκεψή του όπως και τον Βασίλη Ηλιόπουλο από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, που παρείχε τέντα, τραπέζια και καρεκλάκια.

