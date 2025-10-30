Με απόλυτη επιτυχία το Art of Beauty Festival στον Βόλο (φωτογραφίες)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε στις 25, 26 και 27 Οκτωβρίου το τριήμερο πανελλήνιο φεστιβάλ Art of Beauty Festival από τον Σύνδεσμο Κουρέων-Κομμωτών Ν. Μαγνησίας στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου. Συνδιοργανωτής αυτής της οργάνωσης ήταν το Επιμελητήριο Μαγνησίας που στοχεύει, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, να καταστήσει την περιοχή κέντρο δημιουργίας και επιχειρηματικής δράσης.

Στις τρεις ημέρες του Art of Beauty Festival, το Εκθεσιακό Κέντρο φιλοξένησε πάνω από 100 επαγγελματίες, ενώ επισκέφθηκαν το Κέντρο χιλιάδες επισκέπτες απ’ όλη την χώρα.

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η ανάδειξη των επαγγελματιών του κλάδου της ομορφιάς, η ενίσχυση της τοπικής αγοράς μέσω της προσέλκυσης επαγγελματιών και επισκεπτών απ’ όλη την Ελλάδα, στην καλλιτεχνική έκφραση και εκπαίδευση μέσα από σεμινάρια και επιδείξεις και στην κοινωνική ευαισθητοποίηση, με τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες και τη διοργάνωση δράσεων ένταξης και δημιουργίας.

Να σημειωθεί ότι στο Art of Beauty Festival λειτούργησε έκθεση με περίπτερα εταιρειών επαγγελματικών προϊόντων και υπηρεσιών, παρουσιάσει και επιδείξεις νέων τάσεων, εκπαιδευτικά σεμινάρια και workshops, fashion shows με ειδικούς καλεσμένους, αλλά και επίδειξη από παιδιά με αναπηρίες, με στόχο τη συμπερίληψη και την προβολή της διαφορετικότητας στον χώρο της ομορφιάς, event που συγκίνησε όλους και κέρδισε το ενδιαφέρον.

Παρουσιάστρια του Art of Beauty Festival ήταν η κ. Έλενα Οικονόμου.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:



Σημειώνεται πως χορηγός επικοινωνίας ήταν το magnesianews.gr και η εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ.