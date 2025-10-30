Με εθελοντική αιμοδοσία τιμάται στον Βόλο η γιορτή των Αγίων Αναργύρων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων στον Βόλο και την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Εσπερινός, μετ’ αρτοκλασίας. Τον Θείο Λόγο θα κηρύξει ο Αρχιμανδρίτης Πάμφιλος Κοιλιάς. Στις 22:00 θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία.

Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Αρχιμανδρίτη Συμεών Γεωργιάδη, ενώ το απόγευμα στις 4:30μ.μ. θα ψαλεί ο μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση.

Εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή

Με αφορμή την γιορτή των Αγίων Αναργύρων, αύριο Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο προαύλιο του Ιερού Ναού στον Βόλο θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τις 5.30 έως τις 7 το απόγευμα. Παρακαλούνται από το εκκλησιαστικό συμβούλιο όσοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αίμα για τις ανάγκες των συνανθρώπων.

Στον Ι.Ν. το 2ο Φεστιβάλ Χορωδιών Ψαλτριών

Στο πλαίσιο του Συμποσίου Χορωδιών Ψαλτριών, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στη Μητρόπολη Δημητριάδος, διοργανώνεται το 2ο Φεστιβάλ χορωδιών Ψαλτριών στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα.

Θα ψάλουν οι χορωδίες: «Άδουσαι» από την ΙΜ Δημητριάδος, «Γυναικοωνίτης» από τη Νέα Μάκρη Αττικής, «Αγγελικός Χορός» από την ΙΜ Λαρίσης, «Άγιος Αχίλλειος» από την ΙΜ Λαρίσης και «Αγία Σκέπη» από την ΙΜ Αγρινίου.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στη Θεία Λειτουργία θα ψάλουν οι δύο χορωδίες των ΙΜ Δημητριάδος «Άδουσαι» και Χαλκίδος «Γυναικών Ηχήματα». Στη Θεία Λειτουργία θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.κ. Ιγνάτιος.