Μνημόσυνο στον Βόλο υπέρ των ολοκαυθέντων της Ιεράς Μονής Αρκαδίου

Μνημόσυνο υπέρ των ολοκαυθέντων της Ιεράς Μονής Αρκαδίου θα τελέσει η Κρητική Αδελφότητα Βόλου «Το Αρκάδι» την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Βόλο, μετά τη 2η θεία λειτουργία στις 11.00 π.μ. Θα ακολουθήσει δεξίωση στα γραφεία Αδελφότητας στην οδό Μηλίνης 1 με Δημητριάδος.