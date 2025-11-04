Μνημόσυνο στον Βόλο υπέρ των ολοκαυθέντων της Ιεράς Μονής Αρκαδίου

Μνημόσυνο υπέρ των ολοκαυθέντων της Ιεράς Μονής Αρκαδίου θα τελέσει η Κρητική Αδελφότητα Βόλου «Το Αρκάδι» την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Βόλο, μετά τη 2η θεία λειτουργία στις 11.00 π.μ. Θα ακολουθήσει δεξίωση στα γραφεία Αδελφότητας στην οδό Μηλίνης 1 με Δημητριάδος.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.