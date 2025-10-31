Μουλάς σε Γαργάλα: «Ο Δήμαρχος έκανε ό,τι μπορούσε για το θέμα των Αλυκών και του 27ου ΔΣ»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο δημοτικός σύμβουλος της ΛΑΣ έθεσε το θέμα της εύρεσης τεχνικής λύσης στην περιοχή

Πολύπαθο χαρακτήρισε σήμερα το 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου στις Αλυκές ο δημοτικός σύμβουλος της ΛΑΣ κ. Κώστας Γαργάλας, στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής και έφερε το πρόβλημα, που υπάρχει στις Αλυκές, μετά την εκτροπή του δρόμου, για τις εργασίες στη γέφυρα Αλιγαρορέματος.

Ο κ. Γαργάλας σημείωσε ότι στην περιοχή γύρω από το σχολείο τίθεται θέμα οδικής ασφάλειας, κίνησης του αστικού ΚΤΕΛ, η εκτροπή της κυκλοφορίας επιδρά αρνητικά στους κατοίκους της περιοχής, ενώ από το σημείο περνούν ακόμη και φορτηγά, παρόλο που απαγορεύεται.

Ο δημοτικός σύμβουλος τόνισε ότι θα έπρεπε να υπάρξει πολιτική βούληση για επίλυση του ζητήματος με μία τεχνική λύση όπως μία γέφυρα Μπέλεϊ, και τόνισε ότι θα έπρεπε η δημοτική αρχή να κινήσει θεούς και δαίμονες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Μουλάς απάντησε ότι η τροχαία έχει διαθέσει δυνάμεις το πρωί κατά την είσοδο των μαθητών και το μεσημέρι κατά την αποχώρησή τους, ενώ χαρακτήρισε φωτοβολίδα την πρόταση Γαργάλα για την εύρεση τεχνικής λύση και τον κάλεσε να κάνει σοβαρές προτάσεις και όχι να προσπαθεί να πλήξει το κύρος του δημάρχου.

«Ο Δήμαρχος έκανε ό,τι μπορούσε», υποστήριξε ο κ. Μουλάς καλύπτοντας τον Αχ. Μπέο και αφήνοντας όμως ακάλυπτους τους μαθητές, τους γονείς και τους κατοίκους των Αλυκών.