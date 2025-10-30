Νέα αποκαλυπτικά ντοκουμέντα από την φονική παράσυρση στην Ιάσονος (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Σκορπίσαμε σαν οικογένεια»

Στα νέα αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντα, που φέρνει στο φως το Live News, δείχνουν τι έγινε πριν από την παράσυρση.

Είναι η κατάληξη μιας πορείας ξέφρενης, είναι η στιγμή που ο παππούς χτυπιέται και το μωράκι εκτοξεύεται στην άσφαλτο.

Σε αυτό το νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, περνάει το άλλο μηχανάκι σαν να είναι σταματημένο. Η ταχύτητα αδιανόητη σε μια κατοικημένη περιοχή.

Η αποκλειστική περιγραφή του οδηγού, που ‘κεραυνοβολήθηκε’ από την ιλιγγιώδη ταχύτητα της μηχανής σοκάρει:

«Βρισκόμουν με το μηχανάκι μου στη μέση της Ιάσωνος. Ξαφνικά με προσπέρασε με μεγάλη ταχύτητα μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Μάλιστα, σχημάτισα την εντύπωση από τον τρόπο που πήγαινε ότι ίσως ο οδηγός δεν ήταν σε θέση να την οδηγεί με ασφάλεια ύστερα τον βλέπω να προσπερνά ένα αυτοκίνητο από δεξιά, να κάνει ελιγμό αριστερά και να παρασύρει τον άνδρα που περνούσε τον δρόμο».





Τι είπε ο παππούς του βρέφους στο Live News

Την ίδια ώρα, ο αγώνας για δικαίωση δεν σταματά. Ο παππούς, ο τραυματίας αυτής της σύγκρουσης ραγίζει καρδιές μιλώντας αποκλειστικά στο Live News.

Ο ίδιος με φωνή τρεμάμενη θα περιγράψει τις δραματικές στιγμές που βίωσε.

«Ήταν ένα αυτοκίνητο μπροστά που ερχόταν και κονταστάθηκε ο άνθρωπος να περάσω. Βγαίνει πίσω από το αυτοκίνητο η μηχανή».

Η περιγραφή του ραγίζει καρδιές και το παράπονο του παππού «οι άλλοι παππούδες πάνε δώρα κι εγώ ένα κεράκι», θα πει.

Η γιαγιά του μωρού μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο είπε: «Το μόνο που ζητάμε είναι να δικαιώσουμε το παιδί μας, το μωρό μας. Να αναπαυθεί η ψυχούλα του».