Βόλος: Νεαρός τραυματίστηκε σε τροχαίο στον περιφερειακό

Ένας νεαρός οδηγός δικύκλου τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, σε τροχαίο ατύχημα.
Το ατύχημα έγινε στις 19.30 στον περιφερειακό, στο ύψος του κόμβου Άλλης Μεριάς, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.
