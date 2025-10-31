Νικ. Παπαπέτρος: «Πολιτικό παιχνίδι οι δίμηνες συμβάσεις- Από τις 13 το 2023 έγιναν 506!»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Βρωμάει» η πόλη από την Αλεξάνδρας και πάνω, σύμφωνα με τον κ. Ριζόπουλο

Ο ισολογισμός του οικονομικού έτους του 2024 τέθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βόλου, με τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Νίκος Παπαπέτρο να κάνει λόγο για πολιτικό παιχνίδι της δημοτικής αρχής με τις δίμηνες συμβάσεις, οι οποίες από 13 το 2023 έγιναν 506 το 2024!

Ο κ. Παπαπέτρος επεσήμανε ότι στον ισολογισμό καταγράφεται αύξηση εσόδων κατά 8.5% αλλά και αύξηση εξόδων κατά 10.5%, κατά 8εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Συμμαχίας για τον Βόλο τα έσοδα προέρχονται από τέλη και επιχορηγήσεις, οι οποίες και εισπράττονται, όμως έχουν προβλεφθεί να εισαχθούν από παρελθόντα έτη 35 εκ ευρώ και μόνο το 2024 εισπράχθηκε 1,5 εκ ευρώ, με τον κ. Παπαπέτρο να σημειώνει ότι εγγράφονται ποσά τα οποία δεν μπορούν αν εισπραχθούν.

Σημείωσε δε ότι στα έξοδα, ο δήμος έχει δηλώσει πως δίνει 18.000 ευρώ για τη συντήρηση του πάρκιγκ στη Φιλελλήνων, όταν το πάρκιγκ έχει ενοικιαστεί και έχει ανάδοχο.

Ο κ. Παπαπέτρος στάθηκε περισσότερο στο θέμα των εξόδων, που αφορούν στις πληρωμές των εργαζομένων λέγοντας ότι δεν θα πείραζε εάν η αύξηση αυτή ήταν για δαπάνες προσωπικού, ή έπαιρνε το προσωπικό περισσότερα χρήματα ή υπήρχε περισσότερο προσωπικό, αλλά είναι ζήτημα ότι το προσωπικό, που κατευθύνονται τα χρήματα είναι ορισμένου χρόνου, με δίμηνες συμβάσεις, δηλαδή αυτές που τα άτομα αποφασίζονται από την δημοτική αρχή και έκανε λόγο για πολιτικό παιχνίδι που παίζεται με τις συμβάσεις αυτές.

Από την πλευρά του ο κ. Απ. Ριζόπουλος από τη Λαϊκή Συσπείρωση τόνισε ότι ο ισολογισμός έχει αντιλαϊκό χαρακτήρα και τόνισε ότι το ποσό για τις αποζημιώσεις εργαζομένων και αιρετών τον χρόνο στον Δήμο ανέρχεται στα στα 35 εκ ευρώ και μόνο τα 22 από αυτά προέρχονται από τους Αυτοτελείς Πόρους, δηλαδή από το κράτος, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα τέλη και οι δημότες να καλούνται να καταβάλουν συνεχώς μεγαλύτερα ποσά. Επεσήμανε δε ότι η πόλη, από την οδό Αλεξάνδρας και πάνω «βρωμάει» και οι λόγοι είναι πως δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό, αλλά ούτε και πόροι.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σαββάκης απάντησε ότι ο εν ισολογισμός του 2024 έχει αυξημένο ενεργητικό πάγιο 43 εκ, αυξημένη καθαρή περιουσία 46 εκ ευρώ σε σχέση με το 2023, έχει κεφάλαιο παραπάνω 40 εκ. ευρώ και σημείωσε ότι ομάδα επεξεργάζεται εξ ολοκλήρου τη μελέτη για την καταγραφή και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Αναφορικά με την αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σημείωσε ότι οι 506 είναι συμβάσεις δίμηνες, τετράμηνες, οκτάμηνες και έγιναν το 2024 καθώς έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές από τις πλημμύρες , με τη νομοθεσία να δίνει αυτή την δυνατότητα.