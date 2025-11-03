Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας και ανάδειξη νέων οργάνων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 7.30μμ στον ημιώροφο του ξενοδοχείου Magnes, θα πραγματοποιηθεί Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας. Η Συνδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο της ανάδειξης των νέων οργάνων του κόμματος, όπως προβλέπεται καταστατικά. Συγκεκριμένα, συντονιστικών των ΟΜ, Νομαρχιακής Επιτροπής και Περιφερειακής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, θα γίνει απολογισμός από το απερχόμενο όργανο, συζήτηση επί της εκλογικής διαδικασίας και παρουσίαση των υποψηφίων. Η νέα ΝΕ Μαγνησίας θα αποτελείται από 13 μέλη και η ΠΕ Θεσσαλίας από 5 μέλη.

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως κατά τη μέρα της Συνδιάσκεψης, είτε ηλεκτρονικά στο email της ΝΕ ([email protected]), έως το βράδυ της Τετάρτης 5/11.