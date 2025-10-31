Ο Αλ. Μεϊκόπουλος στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου: «Σχολείο του 2025 σε συνθήκες του ’80»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 27ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου στις Αλυκές, τον πρόεδρο κ. Κυράνη και τα μέλη κ. Πατινιώτη και κ. Ταμπάκη, προκειμένου να ενημερωθεί και να συζητήσει τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η σχολική κοινότητα.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε το επικίνδυνο κυκλοφοριακό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί γύρω από το σχολείο, μετά το κλείσιμο του δρόμου στη λεωφόρο Αθηνών λόγω των εργασιών για τη γέφυρα του Αλιγαρορέματος. Η διοχέτευση της κυκλοφορίας, ακόμη και βαρέων οχημάτων, μπροστά από το σχολείο αυξάνει την επικινδυνότητα της πρόσβασης των μαθητών.

Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι η ανάγκη υλοποίησης των έργων δεν αναιρεί την υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύει την ασφάλεια των παιδιών.

Στήριξε το δίκαιο αίτημα του Συλλόγου για λήψη μέτρων όπως:

-Διαβάσεις και κατάλληλη σήμανση,

-Σχολικό τροχονόμο,

-Τοποθέτηση ανακλαστήρων ήχου και παρεμβάσεις ηχοπροστασίας γύρω από το σχολείο.

Όπως τόνισε: «Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Τα έργα μπορούν και πρέπει να προχωρούν, αλλά με όρους που να διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών».

Συζητήθηκε επιπλέον και η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου», προϋπολογισμού 1.880.000 ευρώ, που μεταφέρθηκε από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο «Αντώνης Τρίτσης» και έκτοτε κυριολεκτικά «σέρνεται». Ο βουλευτής έχει καταθέσει κοινοβουλευτική Ερώτηση για την πρόοδο των εργασιών και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων που προβλέπεται στο Ν.5037/23, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει την πλήρη λίστα των σχολικών κτιρίων που έχουν ελεγχθεί και εκείνων που απομένουν να ελεγχθούν στον Νομό Μαγνησίας.

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και τις εξαγγελίες, αίθουσες παραμένουν σε κοντέινερ, μαθητές στοιβάζονται σε ασφυκτικούς χώρους, με προαύλιο περιφραγμένο με λαμαρίνες, και πλέον οι δάσκαλοι αναγκάζονται να κάνουν μάθημα μέσα στη φασαρία της αυξημένης κυκλοφορίας. Μιλάμε για σχολείο του 2025, αλλά με υποδομές του 1980.

Ο Αλ. Μεϊκόπουλος ευχαρίστησε τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 27ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου και δεσμεύθηκε να απευθυνθεί σε όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς για την λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών του 27ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου.