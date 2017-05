0 SHARES Share Tweet

Τον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας επισκέφτηκε το Γυμνάσιο Πλατυκάμπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη.

Οι μαθητές του Γυμνασίου Πλατυκάμπου μαζί με τους φιλοξενούμενους των Κοινωνικών Διαμερισμάτων της ΑΡΣΙΣ Βόλου, του Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας καθώς και η Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ Βόλου συμμετείχαν σε ομαδικά παιχνίδια στην αυλή του Ξενώνα. Οι νέοι ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους στην Καλαθοσφαίριση (Μπάσκετ) και στην Πετοσφαίριση (Βόλεϊ) όπως και στο σκάκι. Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση στους μαθητές και στους καθηγητές για τις δράσεις των δομών της ΑΡΣΙΣ όπου έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον.

Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν να εξάρει τη σημασία του αθλητισμού στην επικράτηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, των προκαταλήψεων, του φόβου και των παρεξηγήσεων, που συμβάλλουν στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Ο αθλητισμός βοηθά σημαντικά για να έρθουν κοντά οι νέοι από διαφορετικές κουλτούρες μαζί γύρω από τις κοινές αξίες της ευγενούς άμιλλας, τον αμοιβαίο σεβασμό και το ομαδικό πνεύμα.

Μαθητές και καθηγητές έφυγαν με ευχάριστες εντυπώσεις καθώς και με μια νέα οπτική για τους ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα. Οι φιλοξενούμενοι των δομών της ΑΡΣΙΣ μπόρεσαν να συναναστραφούν με παιδιά των ηλικιών τους ομαλά και να έχουν μια ευχάριστη εμπειρία από αυτή την επίσκεψη.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωσή Υποστήριξης Νέων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη και την Κοζάνη. Η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει δράσεις, προγράμματα και υπηρεσίες για την υποστήριξη των νέων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Βασική επιδίωξη της ΑΡΣΙΣ είναι η εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και η κοινωνική ευαισθητοποίηση για την προστασία των παιδιών που, ανεξάρτητα από εθνικότητα, καταγωγή, θρήσκευμα αποτελούν τον πιο αδύναμο, ευαίσθητο, ελπιδοφόρο και δημιουργικό κρίκο της κοινωνικής συνοχής και προόδου.

Η ΑΡΣΙΣ στο Βόλο λειτουργεί ένα Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο στη Μακρινίτσα ηλικίας 14 έως 18 και τρία Κοινωνικά Διαμερίσματα στο Βόλο το οποίο φιλοξενεί ενήλικες αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες ηλικίας 18 έως 21 ετών στα πλαίσια του έργου «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (κωδικός έργου: GRC01/2017/0000000077/000) που υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ στο Βόλο λειτουργεί την Κινητή Μονάδα που δραστηριοποιείται στα ανοικτά κέντρα υποδοχής προσφύγων στο Βόλο και στα Τρίκαλα στα πλαίσια του έργου «PROSVASIS» (κωδικός έργου: GRC01/2017/0000000102/000) που υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.