Ο χειροκροτητής της κυβέρνησης Μπέος, η εμμονή του με την Ζέττα Μακρή και η…μαύρη

«Θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία»

Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Αχ. Μπέος, ο οποίος είπε, αυτή τη φορά σε πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό, όσα λέει το τελευταίο διάστημα και στον Βόλο, σε όλες του τις δηλώσεις. Εμφανίστηκε μεγάλος θαυμαστής του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, εκδηλώνοντας την πλήρη στήριξή του στην κυβέρνηση, ενώ δεν έκρυψε την εμμονή του με τη βουλευτή Μαγνησίας κ. Ζέττα Μακρή, καλώντας την να πει εάν πήρε νόμιμες επιδοτήσεις, αλλά και την αρωγή μετά τον Daniel. Φυσικά, ο Αχ. Μπέος θέλοντας να αποτινάξει από πάνω του τον χαρακτηρισμό του ρατσιστή, δήλωσε ότι έχει συνευρεθεί ερωτικά με μαύρη γυναίκα, γεγονός που δεν τον κάνει ρατσιστή…

«Θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος που υπάρχει»

Σε ό,τι αφορά στην Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, o Αχ. Μπέος δήλωσε ξεκάθαρα τη στήριξή του, υπογραμμίζοντας δε ότι στις εκλογές θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία.

«Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι κόντρα στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος που υπάρχει. Έχει κάνει και πολλά λάθη. Το πιστεύω και τα έχω ζήσει. Όμως βρείτε μου έναν καλύτερο», δήλωσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «Η πατρίδα χρειάζεται κυβέρνηση, γι’ αυτό πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο ιδανικότερος αυτή τη στιγμή γιατί είναι ηγέτης. Όταν διοικείς δεν υπάρχει πολυφωνία».

Σχολίασε όμως και την προοπτική να ιδρύσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι αν αυτό συμβεί ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει με την πεπατημένη.

Για τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, Χαρίτση, ο Αχ. Μπέος είπε ότι ζουν σε βάρος των απλών πολιτών, ενώ τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον χαρακτήρισε ως αστεία υπόθεση. Έξυπνη και δραστήρια όμως δήλωσε πως είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Ο Αχιλλέας Μπέος στάθηκε και στο ενδεχόμενο να ιδρύσει δικό του κόμμα. «Έχω δηλώσει επανειλημμένως, δεν ενδιαφέρομαι για την κεντρική εξουσία, δεν πουλάω τους πολίτες και τους συνανθρώπους μου. Τους τιμώ, ποτέ δεν θα το κάνω», είπε.

Εμμονή με τη Ζέττα Μακρή

Ο Αχ. Μπέος μίλησε για ακόμη μια φορά για την κόντρα του με τη Ζέττα Μακρή και την κάλεσε να προσφύγει δικαστικά εάν εκείνος λέει ψέματα για το εάν πήρε επιδοτήσεις.

«Να δούμε αν πήρε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή επιχορήγηση από τις φυσικές καταστροφές από τον Ντάνιελ. Μπορεί να είναι νόμιμα. Ηθικά, όμως είναι εκτεθειμένη απέναντι στον κόσμο. Άλλοι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ και πας και παίρνεις εσύ, που είσαι υφυπουργός 7.500 ευρώ από την πολιτεία;», είπε και συνέχισε ζητώντας την άδεια της κ. Μακρή να βγάλει τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Για τη φιλία δε που είχαν είπε ότι «απέδειξε ότι δεν ήταν άξια της φιλίας μου».

Μπέος για Κουρέτα: Δεν θα φιληθώ στο στόμα μαζί του, αλλά…

Με αφορμή την κόντρα του με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, την περίοδο του φαινομένου των νεκρών ψαριών, ο Αχ. Μπέος σημείωσε για τις σχέσεις τους πλέον ότι «συνεργαζόμαστε, δεν θα φιληθώ στο στόμα μαζί του… Για το καλό της πόλης συνεργαζόμαστε».

Αχιλλέας Μπέος: Έχω πάει σεξουαλικά με μαύρες

Εντύπωση ωστόσο προκάλεσε η απάντηση του Αχ. Μπέου στην ερώτηση, εάν είναι ρατσιστής, καθώς χρησιμοποίησε τις ερωτικές του …διαθέσεις με μαύρη γυναίκα για να αποτινάξει από πάνω του, αυτό τον χαρακτηρισμό.

«Έχω συνεργαστεί με δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική. Έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες. Βέβαια ήταν «θεά» δεν ήταν απλή έγχρωμη για να πάω… Είμαι ρατσιστής μετά από όλα αυτά;», είπε, ενώ για τη γνωστή του φράση «μαϊμού», που είπε για τον ποδοσφαιριστή Ανδρέα Τετέη, ο ίδιος απάντησε «λέω στον διαιτητή σε τρίτο πρόσωπο «σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού» Το πήραν και το έκαναν αλλιώς…».