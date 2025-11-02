Ο χώρος στον Βόλο που αγκαλιάζει κάθε μαμά– Από την εγκυμοσύνη μέχρι τα πρώτα βήματα του μωρού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Yoga, σεμινάρια, βρεφικό μασάζ και μοναδικά events για μαμάδες και μωρά

Η Δήμητρα Βασιλού είναι Βοηθός Μητρότητας (Doula) και έχει δημιουργήσει το Love me more έναν χώρο αφιερωμένο στη γυναίκα, στην εγκυμοσύνη και στα πρώτα της βήματα ως μαμά. Έναν χώρο όπου η φροντίδα, η υποστήριξη και η ενημέρωση συναντιούνται για να κάνουν τη διαδρομή της μητρότητας λίγο πιο όμορφη.

Με προγράμματα και υπηρεσίες που αγκαλιάζουν κάθε στάδιο, από την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία, μέχρι τους πρώτους μήνες με το μωρό, το Love me more προσφέρει έναν ολόκληρο κόσμο φροντίδας, κίνησης, χαλάρωσης, γνώσης, παιχνιδιού και αγάπης.

Στην εγκυμοσύνη σου.

Pregnancy Yoga

Το μάθημα που έχουν αγαπήσει όλες οι έγκυες!

Μέσα από ήπιες κινήσεις και αναπνοές χαλαρώνεις, ανακουφίζεις το σώμα σου και προετοιμάζεσαι για τον τοκετό.

Κάθε μάθημα είναι μια ευκαιρία να ενημερωθείς και να συνδεθείς με γυναίκες που μοιράζονται το ίδιο ταξίδι.

Σεμινάρια Γονεϊκότητας & Ομάδες Εγκύων

Προετοιμάσου με γνώση και αυτοπεποίθηση για τη γέννηση του μωρού, τη λοχεία και τον θηλασμό.

Σεμινάρια και βιωματικές ομάδες με την υποστήριξη εξειδικευμένων επαγγελματιών που σε βοηθούν να νιώσεις έτοιμη και σίγουρη για όσα έρχονται.

Belly Painting Event

Ένα event γεμάτο χρώματα και μουσικη!

Οι μέλλουσες μαμάδες βάφουν τις κοιλίτσες τους, χορεύουν, φωτογραφίζονται και ζουν μια αξέχαστη εμπειρία! Μια γιορτή για την εγκυμοσύνη της!

Μαζί με το μωρό σου

Βρεφικό Μασάζ από 1–6 μηνών

Ένας ασφαλής και καθαρός χώρος για εσένα και το μωρό σου, μια ανάσα έξω από τη ρουτίνα του σπιτιού.

Συναντάς άλλες μαμάδες, μοιράζεστε εμπειρίες και τη γλυκιά πραγματικότητα της μητρότητας, ενώ μέσα από απαλές κινήσεις μαθαίνεις να κάνεις μασάζ στο μωρό σου, βοηθώντας το να χαλαρώσει, να συνδεθεί μαζί σου και να κοιμηθεί καλύτερα.

Mom & Baby Pilates

Μέσα από ήπιες ασκήσεις Pilates δυναμώνεις το σώμα σου, βελτιώνεις τη στάση σου και ξαναβρίσκεις τη φυσική σου ισορροπία, ενώ το μωρό συμμετέχει ενεργά στην κάθε κίνηση.

Μαζί γυμνάζεστε και παίζετε, μετατρέποντας την άσκηση σε έναν όμορφο τρόπο σύνδεσης και επικοινωνίας.

Tiny Feet, Big Steps

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για μαμάδες και μωρά από 6–12 μηνών.

Κινούμαστε, αγκαλιαζόμαστε και ανακαλύπτουμε τον κόσμο, ένα βήμα τη φορά!

Κάθε μάθημα είναι διαφορετικό: sensory play, messy play, baby spa, baby dance, music party.

Εμπειρίες που ξυπνούν όλες τις αισθήσεις του μωρού μας.

Χορεύουμε, παίζουμε, γελάμε και δημιουργούμε δεσμούς ζωής από την αρχή

Δήμητρα Βασιλού: Βοηθός Μητρότητας/Doula Pregnancy yoga instructor

Α.Α.Τ.Η. Parent Educator

Eκπαιδεύτρια βρεφικού μασάζ ΙΑΙΜ

Εκπαιδεύτρια: Tiny Feet Big Steps Μαγνησίας

Κολοκοτρώνη 11, Βόλος – Τ: 6941438705

Facebook: Love me more – studio για εγκύους & νέους γονείς

Instagram: lovememore.gr

Πηγή: Περιοδικό ΕΥ ΖΗΝ του Ομίλου Καρεκλίδη