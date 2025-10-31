Ο Μπέος προκαλεί τη Ζέττα Μακρή να τον μηνύσει: Πήρε 7.500€, θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Απέδειξε ότι δεν ήταν άξια της φιλίας μου»

Για την κόντρα του με την Ζέττα Μακρή αναφέρθηκε ο Αχιλλέας Μπέος μιλώντας με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Δήμαρχος Βόλου επέμεινε ότι η Ζέττα Μακρή παίρνει επιδοτήσεις. «Λέω την αλήθεια, κι αν δεν είναι αλήθεια την προκαλώ να προσφύγει δικαστικά. Να δούμε αν πήρε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή επιχορήγηση από τις φυσικές καταστροφές από τον Ντάνιελ. Μπορεί να είναι νόμιμα. Ηθικά όμως είναι εκτεθειμένη απέναντι στον κόσμο. Άλλοι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ και πας και παίρνεις εσύ, που είσαι υφυπουργός 7.500 ευρώ από την πολιτεία; Πρώτα να πάρουν οι φουκαράδες και μετά κ. Μακρή να πας τα να πάρεις εσύ. Αν είσαι πραγματικά ειλικρινής, δώσε μου την άδεια να βγάλω τα στοιχεία στην δημοσιότητα. Ας μου κάνει μήνυση να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι». Όταν ρωτήθηκε για την φιλία του με την κ. Μακρή είπε « Σε ότι αφορά το ότι ήμασταν φίλοι, δυστυχώς ναι. Είχαμε καλές σχέσεις. Δυστυχώς, κάποια στιγμή, και οι καλές σχέσεις διαψεύδονται. Απέδειξε ότι δεν ήταν άξια της φιλίας μου».