Ο Βόλος στο επίκεντρο της αμυντικής και ενεργειακής επανάστασης-Έρχεται η 4η μονάδα αμυντικού εξοπλισμού

Η νέα μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου θα παράγει κρίσιμα τμήματα Leopard 2A8 και βαριές μεταλλικές κατασκευές

Έτοιμη να μετουσιώσει σε πράξη το όραμα “Big Three” δηλαδή τον εταιρικό μετασχηματισμό που είχε παρουσιάσει στο Λονδίνο τον περασμένο Απρίλιο είναι η METLEN.

Η εταιρεία πρόκειται να ανακοινώσει πολύ σύντομα την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μίας καινούργιας διοικητικής δομής, δημιουργώντας την ομάδα που θα υλοποιήσει το «πέρασμα» από το Big Three στη νέα εποχή επίτευξης των στόχων της.

Υπενθυμίζεται ότι το “Big Three” αναφέρεται στους τρεις βασικούς πυλώνες στρατηγικής της εταιρείας: ενέργεια, μέταλλα και άμυνα/υποδομές. Αυτοί οι τομείς αποτελούν την κύρια πηγή των επενδύσεών της και στοχεύουν στην επίτευξη ετήσιου EBITDA ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την ηχηρή (προς την αγορά), κίνηση στήριξης του Ευάγγελου Μυτιληναίου να αγοράσει 50.000 μετοχές της Metlen Energy & Metals PLC, μία συναλλαγή, αξίας άνω των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, στην τιμή των 42,20 ευρώ ανά μετοχή.

Η κίνηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Metlen έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επιχειρεί να αφομοιώσει τις διαδοχικές εξελίξεις στον επιχειρηματικό και ενεργειακό τομέα. Για πολλούς αναλυτές, η αγορά μετοχών από τον ίδιο τον κ. Μυτιληναίο αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης προς τη στρατηγική και τα θεμέλια του ομίλου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το επενδυτικό κλίμα γύρω από τη μετοχή.

Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, η κίνηση αυτή λειτουργεί και σε επίπεδο ψυχολογίας επενδυτών, καθώς δείχνει ότι ο ίδιος ο ηγέτης της Metlen «ποντάρει» στην αξία της εταιρείας του, ενόψει ενός απαιτητικού οικονομικού περιβάλλοντος αλλά και σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι ξένοι αναλυτές εξακολουθούν να βλέπουν σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη Metlen. Μετά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, σχεδόν όλες οι επενδυτικές τράπεζες επιβεβαίωσαν ότι ο όμιλος βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων του, με τις δραστηριότητες σε Ενέργεια, Κατασκευές και Παραχωρήσεις να στηρίζουν δυναμικά τα οικονομικά μεγέθη και τα επόμενα χρόνια.

Επίσης η κίνηση ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού της Metlen έρχεται μετά από ένα πολύ σημαντικό ορόσημο που αφορά στον τρίτο πυλώνα ανάπτυξης, δηλαδή της άμυνας/υποδομών και πιο συγκεκριμένα στην παράδοση τμημάτων για τις φρεγάτες Belharra σε συνεργασία με την Naval.

Πρόκειται για ολοκλήρωση της διαδικασίας των Factory Acceptance Tests (ελέγχων αποδοχής στο εργοστάσιο) για δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας, παρουσία εκπροσώπου του Bureau Veritas. Και τα δύο συστήματα θα μεταφερθούν σύντομα στο Lorient για την τοποθέτησή τους στη φρεγάτα FDI Νο 5.

Επίσης στο πλαίσιο της ακόμα μεγαλύτερης ενίσχυσης του αμυντικού παραγωγικού της «οπλοστασίου», η Metlen ανακοίνωσε πρόσφατα και την οριστική επενδυτική απόφαση (Final Investment Decision – FID) για τη δημιουργία της 4ης βιομηχανικής μονάδας στο πλαίσιο του Metlen Technologies Hub που αναπτύσσεται στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Πρόκειται για επένδυση ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, η οποία εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο δημιουργίας πέντε μονάδων αμυντικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.

Η νέα εγκατάσταση, έκτασης 10.000 τ.μ., θα εξοπλιστεί με πέντε βαρέα μηχανουργικά συστήματα τελευταίας γενιάς. Αντικείμενό της θα είναι η παραγωγή κρίσιμων ολοκληρωμένων μερών του άρματος μάχης Leopard 2A8, όπως τμήματα σασί και άλλες βαριές μεταλλικές δομές. Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα αποκτά συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας ενός από τα πιο σύγχρονα τεθωρακισμένα συστήματα μάχης.

Στρατηγικές συνεργασίες

Παράλληλα, η Metlen αξιοποιεί στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες.

Με την IVECO, η συνεργασία αφορά τη συμπαραγωγή στρατιωτικών οχημάτων νέας γενιάς, με έμφαση σε θωρακισμένες πλατφόρμες πολλαπλών χρήσεων.

Με την KNDS, πέραν του Leopard 2A8, η εταιρεία θα συμμετάσχει στην κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας και μονάδων βαρέων οπλικών συστημάτων.

Οι συνεργασίες αυτές ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας και δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω συμμετοχή σε προγράμματα συμπαραγωγής και συντήρησης.

Πηγή: cnn.gr