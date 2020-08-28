Οι επιτυχόντες του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου και οι σχολές εισαγωγής τους

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Πολλοί είναι οι απόφοιτοι του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου που κατάφεραν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου συγχαίρουν τους /τις μαθητές /τριες του σχολείου για την επιτυχία τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και εύχονται Καλές Σπουδές σε όλους και όλες .

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το σχολείο οι επιτυχόντες είναι οι εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗ
ΒΑΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΓΑΙΤΑΝΙΔΗ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΖΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

 

 ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ  ΜΑΡΙΑ

 

 ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΟΥΡΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ

 

 ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 

 ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΓΙΟ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 

 ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΜΑ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

 ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΟΜΣΑΤΖΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 

 ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ
ΝΙΚΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤ.

 

 ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΑΝΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

 ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΥΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
 

 

 

    
ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΔΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ  ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΒΟΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΒΟΛΟΣ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

 
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΜΠΑΡΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΒΟΛΟΣ
ΜΠΟΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΕΙΡΓΕΙΏΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

 
ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΒΟΛΟΣ
ΧΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΒΟΛΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΒΟΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ