Οι επιτυχόντες του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου και οι σχολές εισαγωγής τους

Πολλοί είναι οι απόφοιτοι του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου που κατάφεραν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου συγχαίρουν τους /τις μαθητές /τριες του σχολείου για την επιτυχία τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και εύχονται Καλές Σπουδές σε όλους και όλες .
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το σχολείο οι επιτυχόντες είναι οι εξής:
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΣΧΟΛΗ
|ΒΑΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
|ΓΑΙΤΑΝΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΘΗΝΑ
|ΖΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
|ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
|ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΓΙΟ
|ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΛΑΜΑ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΛΟΜΣΑΤΖΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ
|ΝΙΚΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤ.
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ
|ΣΑΝΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
|ΚΥΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
|ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
|ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
|
|ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
|ΔΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ
|ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ
|ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ
|ΚΟΥΓΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
|ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
|ΜΠΑΡΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ
|ΜΠΟΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΕΙΡΓΕΙΏΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
|ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
|ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ
|ΧΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ
|ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
|ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ