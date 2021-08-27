Οι επιτυχόντες του 4ου ΓΕΛ Βόλου και οι σχολές εισαγωγής τους

|ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΝΕΣΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΑΝΘΗ
|ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΑΥΛΟΓΙΑΡΗ
|ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΑΣΔΕΚΑ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΛΙΩΡΑ
|ΝΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΑΛΑΝΗΣ
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ
|ΚΑΣΣΙΑΝΗ
|ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΓΕΡΑΣΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΑΡΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΓΚΑΓΚΑ
|ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑ.ΜΑΚ.
|ΓΚΕΚΑ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΔΙΑΜΑΝΤΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΗ
|ΑΣΠΑΣΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΑΧΑΡΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΛΑΜΙΔΑ
|ΕΛΛΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΑΝΤΟΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
|ΣΙ
|ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
|ΑΠΘ
|ΚΑΡΑΛΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΑΧΡΙΛΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ
|ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΟΥΒΕΛΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ -ΜΑΡΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΚΟΥΛΟΥΡΗ
|ΝΙΚΟΛΙΝΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΩΤΣΑΛΗ
|ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
|ΑΠΘ
|ΜΑΚΛΟΧΛΕΝ
|ΙΖΑΜΠΕΛ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΛΑΒΕΖΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΑΝΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΜΕΜΑ
|ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΗΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΥΣΗ
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΕΚΑ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΝΙΚΟΒΙΩΤΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΙΤΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
|ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
|ΣΣΕ
|ΝΤΑΦΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΞΥΝΟΓΑΛΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΠΑΠΠΑ
|ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΣΣΙΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΠΟΛΥΖΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΠΟΛΥΖΟΥ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΡΑΤΣΑ
|ΘΩΜΑΪΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΡΟΥΤΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΣΑΡΡΑ
|ΑΛΙΣΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΤΑΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΑΡΕ
|ΔΙΟΝΥΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΤΟΥΡΒΑΛΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
|ΤΣΑΡΑΩΣΗ
|ΕΥΔΟΚΙΑ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΤΣΙΑΜΗ
|ΕΥΑΝΘΙΑ-ΑΝΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΑΜΗΤΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΑΠΡΑΖΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΓΑΝΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ
|ΠΡΕΣΒΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΣΟΥΚΑ
|ΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΟΥΚΑΛΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΦΟΥΚΑΛΑ
|ΣΥΝΟΔΗ
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΣΙΩΤΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΔΟΤΕΛΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
|ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝ.