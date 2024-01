Ομιλία για τις επιπτώσεις στη δίγλωσση εκπαίδευση

0 Shares Share Tweet

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου στις 5μμ, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ομιλία από την Έλενα Μπαμπατσούλη, Ph.D., Αν. Καθηγήτρια στις διαταραχές επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνας των ΗΠΑ με τίτλο: Some Clinical and Educational Implications for Bilingual Greek/English Protolanguage and Interlanguage (Κλινικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις σε δίγλωσση εκπαίδευση Ελληνικών/Αγγλικών). Zoom Link : https://ullafayette.zoom.us/j/91348231020 Meeting ID: 913 4823 1020