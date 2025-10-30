Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων: Οκτώ μεταμοσχεύσεις σε Βολιώτες το 2025

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Οι επτά από πτωματικούς δότες και μία από ζώντα δότη

Την 1η Νοεμβρίου εορτάζεται η Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και η ημέρα αυτή αποτελεί ένα μήνυμα ζωής, αγάπης και αλληλεγγύης για όλους εκείνους τους ανθρώπους, που περιμένουν ένα μόσχευμα, την κορυφαία έμπρακτη πράξη αγάπης, για να μπορέσουν να ζήσουν. Το 2025 έγιναν συνολικά οκτώ μεταμοσχεύσεις σε Βολιώτες, επτά από πτωματικούς δότες και μία από ζώντα δότη, με τον Σύλλογο Νεφροπαθών του νομού να κάνει έκκληση σε όλους ώστε να γίνουν δωρητές οργάνων σώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου Νεφροπαθών Ν. Μαγνησίας «Οι Άγιοι Ανάργυροι» στη Μαγνησία, το 2023 έγιναν τρεις μεταμοσχεύσεις από πτωματικό δότη και τρεις από ζώντα δότη, οι δύο εκ των οποίων από μητέρα σε γιο και η τρίτη από τον σύζυγο στη σύζυγο. Το 2024 έγιναν τρεις μεταμοσχεύσεις από πτωματικούς δότες και δύο από ζώντες , από πατεράδες σε γιους και το 2025 έχουν γίνει μέχρι στιγμής επτά μεταμοσχεύσεις από πτωματικούς και μία από ζώντα δότη, από μάνα σε γιο .

Όμως το δώρο αυτό ζωής αναμένουν κι άλλοι άνθρωποι εδώ στον νομό. Ο Σύλλογος αναφέρει ότι στη Μαγνησία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 220 αιμοκαθαρόμενοι νεφροπαθείς, 20 που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση και 50 που έχουν πραγματοποιήσει μεταμόσχευση, ενώ στη λίστα αναμονής βρίσκονται 55-60 νεφροπαθείς που περιμένουν το πολυπόθητο δώρο της ζωής και μάλιστα, από 9 μέχρι και πάνω από 12 χρόνια.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Ν. Μαγνησίας και Α’ Αντ/δρος Π.Ο.Ν. Βασίλης Γιαννάκος με δήλωσή του χαιρετίζει την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμόσχευσης και εύχεται σε όλους όσοι βρίσκονται στη λίστα αναμονής σύντομα να λάβουν το δώρο θεού.

Σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία από έναν δότη μπορούν να σωθούν έως 8 ασθενείς, όσον αφορά την δωρεά οργάνων και έως 100 ασθενείς όσον αφορά την δωρεά ιστών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων https://www.eom.gr

Αυξητική τάση στις μεταμοσχεύσεις

Η τάση στη χώρα μας την τελευταία τριετία (2023-2025) όπως σημειώνει ο Σύλλογος Νεφροπαθών Μαγνησίας είναι πράγματι αυξητική ως προς τον αριθμό των αξιοποιηθέντων δοτών και των πραγματοποιθέντων μεταμοσχεύσεων, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ το 2024. Συγκεκριμένα το 2023 , από 177 εγκεφαλικούς θανάτους είχαμε 87 αξιοποιηθέντες ως δότες , το 2024 από 188 εγκεφαλικούς θανάτους 111 αξιοποιηθέντες ως δότες , το 2025 από 199 εγκεφαλικούς θανάτους 113 αξιοποιηθέντες ως δότες μέχρι στιγμής . Από ζώντες δότες το 2023 103 μεταμοσχεύσεις, το 2024

123 μεταμοσχεύσεις και το 2025 73 μεταμοσχεύσεις μέχρι στιγμής

Η δωρεά οργάνων είναι μια γενναία απόφαση μεγάλης ηθικής αξίας. Είναι η ίδια ζωή. Στην Ελλάδα περίπου πάνω από 1.500 ασθενείς χρήζουν μεταμόσχευσης κάποιου συμπαγούς οργάνου.

Οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου πανελληνίως είναι περίπου 12.000 και άνω. Περίπου 1.200 υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση. Είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού, ο οποίος ο μέσος όρος αναμονής για το δώρο θεού που τον περιμένουν μέρα-νύχτα είναι ο κατώτερος χρόνος 8 χρόνια μέχρι 14.

Το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί την καμπάνια «Δωρεά Οργάνων. Περισσότερη Ζωή», προβάλλοντας τη δωρεά οργάνων ως πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Η καμπάνια περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό και καλεί τους πολίτες να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων μέσω των κωδικών τους στο Taxisnet. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οργανωμένη ενημερωτική ενέργεια που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα για το θέμα της δωρεάς οργάνων.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο μητρώο δωρητών έφτασε το 1,5 εκατομμύριο πολίτες Από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου 2025, μέσα σε 10 ημέρες, εγγράφηκαν 15.000 νέοι δωρητές, σημειώνοντας ρεκόρ.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ευεργετηθεί από μια επιτυχημένη μεταμόσχευση και εκατομμύρια ακόμη περιμένουν τη σωτηρία. Το μεγάλο και δυσεπίλυτο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των διαθέσιμων οργάνων προς μεταμόσχευση και του αριθμού των ασθενών στις λίστες αναμονής. Μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο, περιμένοντας το μόσχευμα που θα τους χαρίσει τη ζωή.

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απροθυμία των συγγενών να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων προσφιλών τους προσώπων που χάθηκαν. Οι αιτίες της απροθυμίας αυτής είναι, σίγουρα, πολλές, αλλά οι σημαντικότερες πρέπει να αναζητηθούν:

• Στην ελλιπή και πολλές φορές εσφαλμένη ενημέρωση ή παραπληροφόρηση του πληθυσμού, που συχνά πέφτει θύμα διογκωμένης φημολογίας.

• Στην έλλειψη εμπιστοσύνης σε φορείς και γιατρούς και στο φόβο για εμπόριο οργάνων.

• Στις διάφορες προλήψεις και προκαταλήψεις που συνοδεύουν το τέλος της ζωής.

Η Συναίνεση

Για την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας σχετικής με τη Δωρεά, είναι η συναίνεση του εκλιπόντος όσο ήταν εν ζωή (Κάρτα Δωρητή) ή αλλιώς η συναίνεση της οικογένειάς του). Η πλειονότητα των οικογενειών, που ο άνθρωπός τους έγινε δότης οργάνων μετά θάνατον, είναι ικανοποιημένες με αυτή τους την απόφαση.

Η νομική διασφάλιση & ο ΕΟΜ

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πλέον εκσυγχρονισμένα νομικά πλαίσια (Ν.5034/2023 βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 53/2010), που διασφαλίζει κάθε στάδιο της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων.

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νομού Μαγνησίας «οι Άγιοι Ανάργυροι» υπογραμμίζει ότι στηρίζει με αισιοδοξία το αγώνα για την διάδοση της δωρεάς οργάνων και την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας .