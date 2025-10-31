Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 15.940 οι φοιτητές προς διαγραφή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ξεκινούν τον Δεκέμβριο οι μαζικές διαγραφές φοιτητών από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, θέτοντας εκτός ΑΕΙ 285.000 άτομα, καθώς θα διαγραφούν οριστικά από τα μητρώα των δημόσιων πανεπιστημίων.

Η διαδικασία διαγραφής, που πρόκειται να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή, αφορά φοιτητές που έχουν υπερβεί τόσο τη νόμιμη ανώτατη διάρκεια σπουδών όσο και την πρόσθετη προθεσμία που προβλέφθηκε με τον νόμο 5224/2025. Η συγκεκριμένη διάταξη παρείχε μία τελευταία ευκαιρία για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Ήδη έχει δημοσιευθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, η οποία καθορίζει τα βήματα εφαρμογής σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης και τις διαγραφές, ενώ τα πανεπιστήμια έχουν λάβει αναλυτικές οδηγίες για την υλοποίηση του μέτρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και της Συνόδου Πρυτάνεων, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών που παραμένουν εγγεγραμμένοι χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, με 83.970 συνολικά, ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να διαγράψει 15.940 φοιτητές.