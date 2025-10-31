Πανηγύρεις Αγίων Αναργύρων – Εθελοντική Αιμοδοσία σήμερα στους Αγίους Αναργύρους Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Ασιατών, τιμά η Εκκλησία το Σάββατο 1η Νοεμβρίου. Επίκεντρο του εορτασμού στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος θα είναι ο ομώνυμος Ιερός Ναός του Βόλου, όπου σήμερα, παραμονή Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 6.00 μ.μ. θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Στις 9.30 μ.μ. θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία.

Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 4.30 μ.μ. θα ψαλεί ο μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων.

Εθελοντική Αιμοδοσία

Σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, από τις 5.30 έως τις 7.30 μ.μ. στο προαύλιο του Ναού θα διενεργηθεί Εθελοντική Αιμοδοσία, για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Τοπικής μας Εκκλησίας, προκειμένου να ανακουφιστούν οι συμπολίτες μας που έχουν άμεση ανάγκη από αίμα, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους.

Την μνήμη των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζει, επίσης, ο ομώνυμος Ιερός Ναός της Πορταριάς, όπου σήμερα παραμονή της εορτής, στις 6.00 μ.μ., θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων της ενορίας Τιμίου Προδρόμου Ανακασιάς, θα τιμηθεί η μνήμη τους, από σήμερα απόγευμα στις 6.00 μ.μ. με τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό και το Σάββατο το πρωί με την τέλεση του Όρθρου και της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας.

Ακόμη, σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου από τις 5.00 το απόγευμα, στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίων Αναργύρων του Κοιμητηριακού Ιερού Ναού της Παναγίας στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας, θα τελεστεί Εσπερινός μετ’αρτοκλασίας, Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.