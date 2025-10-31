Παπαπέτρος: «Τι έγινε στη συνάντηση Μπέου- Φλωρίδη;» Σαββάκης: «Κλείστε ραντεβού με τον δήμαρχο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ενώ ο κ. Παπαπέτρος είπε ότι το νέο Δικαστικό Μέγαρο δεν πρέπει να πάει στους μπαξέδες

Το αποτέλεσμα της συνάντησης του Αχ. Μπέου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Φλωρίδη ρώτησε ο κ. Παπαπέτρος στη σημερινή λογοδοσία της δημοτικής αρχής, καθώς τα δελτία τύπου, που εκδόθηκαν δεν έδιναν συγκεκριμένο στίγμα, παρά μόνο ότι συζήτησαν για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου.

«Περίμενα να ήταν ο Δήμαρχος εδώ και να απαντήσει. Ο κ. Σαββάκης ως τι θα απαντήσει; Ως ακόλουθος; Του κρατούσε την τσάντα;» αναρωτήθηκε ο κ. Παπαπέτρος. Ο κ. Σαββάκης απάντησε στον κ. Παπαπέτρο ότι η ερώτησή του καλύπτεται από το δελτίο Τύπου κι αν θέλει περισσότερες πληροφορίες, τότε μπορεί να πάρει τηλέφωνο στη γραμματεία του Δημάρχου και να κλείσει ραντεβού!

Παπαπέτρος: Αρμόδιο για το δικαστικό Μέγαρο το Υπ. Υποδομών

Ο κ. Παπαπέτρος στην τοποθέτησή του είπε ότι αρμόδιο Υπουργείο για το ΣΔΙΤ, καθώς με αυτό τον τρόπο θα ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο, είναι το Υπουργείο Υποδομών και πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν είναι καν αρμόδιος.

Σημείωσε δε, ότι το ΣΔΙΤ για το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου βρίσκεται στη 2η φάση υλοποίησης, καθώς στην πρώτη είναι αυτά της Έδεσσας, των Σερρών και του Κιλκίς. «Στον φίλο του πήγε να του πει να επιταχύνει τις διαδικασίες και μας έστειλε στο 2ο μέρος. Το Δικαστικό Μέγαρο δεν είναι ούτε καν στη σύνταξη των μελετών», σημείωσε ο κ. Παπαπέτρος και τόνισε ότι το Δικαστικό Μέγαρο πρέπει να φύγει, αλλά όχι να πάει τους …μπαξέδες και δήλωσε υπερ στο να ανακαινιστεί το υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο.