Περήφανο το ΠΘ για τους τρεις φοιτητές του που βρίσκονται στη λίστα των πιο επιτυχημένων του κόσμου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εκφράζει με ανακοίνωσή του τη βαθιά του υπερηφάνεια για την αναγνώριση των Νικόλα Παπαγεωργίου (6ετής φοιτητής του Τμήματος Ιατρικής) καθώς και των Χρήστου Τσούτσα και Παναγιώτη Τσομπανόγλου (αποφοίτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων) στη φετινή λίστα “Forbes 30 Under 30 Greece 2026”, στον τομέα HealthTech & Τεχνητής Νοημοσύνης (BioAnalytiX).

Οι τρεις νέοι επιστήμονες είναι μέλη της διοικητικής ομάδας και συνιδρυτές της BioAnalytiX, μιας αναδυόμενης start-up που αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποστήριξη της ιατρικής διάγνωσης. Η ομάδα, με έδρα τη Λάρισα, αποτελεί ένα πρωτοποριακό παράδειγμα συνέργειας μεταξύ τεχνολογίας και ιατρικής, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν την ακρίβεια και την ταχύτητα των ιατρικών εξετάσεων.

Η διάκρισή τους στο Forbes “30 Under 30” αποτελεί τιμή τόσο για τους ίδιους όσο και για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που συνεχίζει, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, να αναδεικνύει επιστήμονες με καινοτόμο σκέψη, κοινωνική ευαισθησία και διεθνή προοπτική.

«Θερμά συγχαρητήρια στους τρεις συνιδρυτές της BioAnalytiX για τη σπουδαία αυτή επιτυχία και για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Υγείας και της Τεχνολογίας», καταλήγει.