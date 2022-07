Περιφέρεια Θεσσαλίας – Επιμελητήρια: Νέες δράσεις εξωστρέφειας για προβολή των θεσσαλικών προϊόντων και τουρισμού

0 Shares Share Tweet

Περιφέρεια Θεσσαλίας και Επιμελητήρια ενώνουν δυνάμεις για τη στήριξη της μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ένα ευρύ πλέγμα δράσεων εξωστρέφειας που παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός μαζί με τους προέδρους των Επιμελητηρίων Μαγνησίας Τέλη Μπασδάνη, Τρικάλων Βασίλη Γιαγιάκο, Καρδίτσας Κώστας Ζυγογιάννη και τον α αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Λάρισας Δημήτρη Παπαλέξη.

Πρόκειται για έξι δράσεις που αφορούν στην προβολή θεσσαλικών προϊόντων και τουριστικών υπηρεσιών σε μεγάλες εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ τις επόμενες ημέρες, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ανακοινώνεται το Πρόγραμμα Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιμελητηρίων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 αλλά και τα αποτελέσματα του Προγράμματος ενίσχυσης ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΑΝΑΣΑ ΙΙ.

«Με τα τέσσερα θεσσαλικά Επιμελητήρια έχουμε για μεγάλη, ξεχωριστή συνεργασία, η οποία ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο του δύσκολου περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν σήμερα οι επιχειρήσεις. Βιώνουμε πρωτόγνωρες, πολλαπλές, ταυτόχρονες κρίσεις, οικονομική, ενεργειακή, πανδημική και πόλεμο» τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ενώνουμε δυνάμεις για να δώσουμε ανάσα και οξυγόνο ελπίδας στις επιχειρήσεις με ένα ευρύ πλέγμα δράσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε εκθέσεις για να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν πραγματική ανάγκη αλλά και με άλλα Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Προχωράμε στη δημοσιοποίηση του Πρόγραμματος Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιμελητηρίων, χρηματοδοτούμε Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Επιμελητηριακών κτιρίων και εν μέσω πανδημίας ενισχύσαμε περισσότερες από 689 επιχειρήσεις μέσα από το Προγράμματα Επενδύω και Επανεπενδύω στη Θεσσαλία, 1.003 επιχειρήσεις από το Πρόγραμμα Ανάσα Ι και 7.305 επιχειρήσεις από το Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες».

Σε δήλωσή του ο Αριστοτέλης Μπασδάνης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας τόνισε:Είναι πολύ σημαντική η σημερινή συνάντηση, διότι απαιτείται να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας, για να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που βιώνουν σήμερα οι επιχειρήσεις όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά και σε όλη την επικράτεια. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, άρα εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη στήριξη στις επιχειρήσεις, περισσότερη εξωστρέφεια. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού για την ψηφιακή αναβάθμιση των Επιμελητηρίων μας, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει και ευχαριστούμε για την στήριξη αυτή. Θεωρούμε ότι θα συντελέσει τα μέγιστα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε τον θεσμό ακόμα καλύτερα και να είμαστε πιο ευέλικτοι και συγχρονισμένοι με τις απαιτήσεις των καιρών και των επιχειρήσεων.

Οι νέες δράσεις

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πολιτισμού Γιάννης Μπουτίνας παρουσίασε τις νέες δράσεις στις οποίες συμμετέχουν από κοινού η Περιφέρεια Θεσσαλίας και τα Επιμελητήρια:

-Έκθεση Tour Natur, στο Ντύσελντορφ Γερμανίας από 26 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2022. H μεγαλύτερη έκθεση με θέμα τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού , επικεντρωμένη σε τουρισμό περιπέτειας και στην οποία έχει περίοπτη θέση το Γερμανικό Ινστιτούτο Περιηγητικού Τουρισμού. Αφορά επισκέπτες οι οποίοι επιλέγουν τουριστικούς προορισμούς με βάση τις δυνατότητες που προσφέρουν για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

-Beyond Thessaloniki Innovation Capital, από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2022. Η μεγαλύτερη στην Ελλάδα Εκθεσιακή Πλατφόρμα Ψηφιακής Τεχνολογίας και

Καινοτομίας BEYOND 4.0 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

-Yoleni’s Mediterranean Food and Taste, Σεπτέμβριος 2022. Γαστρονομική τριήμερη παρουσίαση της Θεσσαλίας στον πολυχώρο Yoleni’s στην Αθήνα για δημοσιογράφους και επαγγελματίες με σειρά τουριστικών και γαστρονομικών εκδηλώσεων, B2B ραντεβού για τον τουρισμό με Αθηναϊκά τουριστικά γραφεία και Β2Β ραντεβού και εκδηλώσεις για τη γαστρονομία με F&B Directors, Chefs, Sommelier, Mixologists.

-Τουριστικό Workshop στο Βελιγράδι, στις αρχές Οκτωβρίου με Β2Β συναντήσεις επαγγελματιών με επιλεγμένους tour operators της Σερβίας και παρουσίαση του mythessaly σε Φορείς τουρισμού της Σερβίας, Εκπροσώπους Πρεσβείας και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Φορείς τουριστικών γραφείων και τουρισμού, Δημοσιογράφους, bloggers, influencers, Τουριστικά γραφεία εξερχόμενου τουρισμού και Εκπροσώπους Επιμελητηρίων.

-Εκθεση SΙAL στο Παρίσι, στις 15-19 Οκτωβρίου 2022, μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εκθέσεις του αγροδιατροφικού συμπλέγματος στην οποία ήδη προγραμματίζονται οι θεσσαλικές συμμετοχές και

-Έκθεση Οικοδομή Εxpo 2022, στην Αθήνα, στα τέλη Οκτωβρίου 2022, η πλέον εξειδικευμένη επαγγελματική έκθεση του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας, προσανατολισμένη στους επαγγελματίες της αγοράς καθώς και στην ενίσχυση της

εξωστρέφειας μέσα από ένα μεγάλο πρόγραμμα φιλοξενίας ξένων επιχειρήσεων -αγοραστών με σκοπό τις Β2Β συναντήσεις και την ανάπτυξη συνεργασιών σε νέες αγορές.