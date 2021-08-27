Πολλές επιτυχίες και για τους απόφοιτους του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας- Οι σχολές που εισάγονται

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ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.
ΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΚΩΤΣΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΜΑΤΣΑΓΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΟΜΠΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΟΓΙΑΝΟΒ ΒΙΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΟΡΤΗ ΑΝΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ