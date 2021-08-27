Πολλές επιτυχίες και για τους απόφοιτους του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας- Οι σχολές που εισάγονται

|ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΠΑΣΧΑΛΗΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΑΡΒΑΝΙΤΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΓΑΛΑΝΗΣ
|ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΓΕΛΑΔΑΡΗ
|ΙΣΜΗΝΗ – ΜΑΡΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΚΙΜΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΑΧΑΡΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΚΑΡΑΔΗΜΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΑ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΤΣΑΡΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
|ΚΩΤΣΑΛΗΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΜΑΤΣΑΓΓΙΑ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΟΜΠΙΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
|ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΣΤΟΓΙΑΝΟΒ
|ΒΙΚΤΩΡ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΟΡΤΗ
|ΑΝΝΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ