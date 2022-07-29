Πολλές οι επιτυχίες στο 6ο ΓΕΛ Βόλου

Η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του 6ου ΓΕΛ Βόλου με ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι αισθάνονται την ανάγκη να συγχαρούν όλους τους μαθητές και μαθήτριες πρώτα από όλα για το ήθος τους και κατόπιν για την επιτυχία τους στις φετινές
εξετάσεις.
3 ιατρικές, 2 νομικές, 1 ψυχολογία ,φιλολογίες, γλωσσικών πολιτισμικών σπουδών, αστυνομίας, στρατιωτικές σχολές, ΤΕΦΑΑ καθώς και πολλές πολυτεχνικές σχολές αποδεικνύουν το ζήλο και τις ικανότητες των μαθητών/τριών και τη θέλησή τους για μάθηση!
Καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν αποφασίσουν να κάνουν εντός και εκτός
Πανεπιστημίου!
|Επώνυμο
|Όνομα
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΑΓΓΕΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΛΑΤΙΝΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΤΤΙΑ
|ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΑΜ
|ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΛΟΝΤΖΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΓΙΟΒΑΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΓΚΙΚΑ
|ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΔΟΚΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΠΘ
|ΔΟΥΖΕΝΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ – ΖΩΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΠΘ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ
|ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΗΡΓΑΝΟΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΑΝΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΠΕΡΩΝΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΜΠ
|ΚΑΡΝΑΒΑ
|ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΤΣΑΡΟΥ
|ΚΑΣΣΙΑΝΗ
|ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΙΣΣΑΣ
|ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΛΑΓΑΡΑΣ
|ΤΙΜΟΛΕΩΝ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΡΣΟΥΒΑΝΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΙΝΓΚΟΛΛΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΑΣΛΙΜΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΝΕΧΑΛΙΩΤΗ
|ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ.
|ΝΤΑΝΤΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΠΑΝΤΑΖΗΣ
|ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
|ΣΣΕ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΤΕΡΑΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ
|ΕΥΣΤΑΘΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΠΙΣΙΩΤΗ
|ΕΥΘΥΜΙΑ – ΒΑΡΒΑΡΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΡΑΚΙΤΖΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΝΑ
|ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΡΗΓΑΣ
|ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΡΟΥΤΣΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|ΣΣΑΣ
|ΣΙΑΦΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ
|ΜΑΡΚΟΣ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΑΝΙΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΣΤΟΥΡΝΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΤΑΛΚΑ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΤΣΑΝΙ
|ΛΙΓΚΕΡΣΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΤΣΑΡΟΥΧΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
|ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΡΙΟΣ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΣΙΧΛΑΣ
|ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
|ΣΜΥ
|ΤΣΟΓΚΙΔΗ
|ΑΝΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΠΘ
|ΤΣΟΥΠΙ
|ΑΝΤΖΕΛΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΤΣΟΥΤΣΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΦΩΤΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΡΑΦΑΗΛΙΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΧΡΙΣΤΟΒΑ
|ΑΛΝΤΕΡΒΙΣΙ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΧΡΟΝΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΠΘ
|ΑΛΙΩΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΙΒΑΝΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
|ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
|ΣΙ
|ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΝΟΜΙΚΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΕΥΜΕΝΙΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΟΠΟΥΡΑ
|ΤΡΙΑΔΑ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
|ΣΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
|ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΝΑ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΑΔΑΜΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΠΕΤΡΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΤΣΙΟΥΡΗ
|ΑΣΠΑΣΙΑ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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