Που θα γίνουν αύριο δωρεάν rapid tests στο Βόλο

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022:
Στην Π.Ε. Λάρισας
08:00-15:30: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ / ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
08:00-18:00: ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΑ
08:00-12:00: ΤΥΡΝΑΒΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
13:00-15:30: ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΠΗ
09:00-12:00: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
08:00-15:30: ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ
08:00-15:30: ΣΤΕΚΙ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΡΗ
08:00-15:30: Γ’ ΚΑΠΗ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
08:30-10:30: ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
Στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
08:00-15:30: ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ
08:30-15:30: ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ/ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ
08:30-11:30: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ / ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ 2
09:00-14:30: ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ / ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
12:30-15:00: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ ΙΩΛΚΟΥ & ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
Στην Π.Ε. Τρικάλων
07:30-13:30: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ,ΤΡΙΚΑΛΑ
11:00-15:30: 5ο ΚΑΠΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
08:00-10:00: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
09:00-10:30: AΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ ΠΥΛΗΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)
Στην Π.Ε. Καρδίτσας
08:00-10:00: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
08:00-14:00: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
08:00-16:00: ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ)
10:30-12:30: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
13:00-15:00: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΜΑ