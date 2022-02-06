Που θα γίνουν rapid tests αύριο στο Βόλο

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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου  2022:

Στην Π.Ε. Λάρισας:

08:00-15:30    ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ / ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

8:00-18:00      ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΑ

08:30-11:30    ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

12:30-15:30    ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΠΗ

09:00-12:00    ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

08:00-15:30    ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  Γ’ ΚΑΠΗ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

08:00-15:30    ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΕΚΙ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΡΗ

09:00-12:00    ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΕΤΟ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων:

08:00-15:30 ΜΑΖΙΚΗ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ

08:30-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ/ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ

09:00-14:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ / ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

08:30-11:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ / ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ 2

Στην Π.Ε. Τρικάλων:

07:30-13:30  ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ

10:30-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ 5ο  ΚΑΠΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

08:00-10:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

10:30-11:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΝΑΝΤΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)

Στην Π.Ε. Καρδίτσας:

08:00-10:00    ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

08:00-14:00    ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

08:00-16:00    ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ)

10:30-12:30    ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΦΑΔΩΝ

13:00-15:00    ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ