Που θα γίνουν rapid tests αύριο στο Βόλο

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022:
Στην Π.Ε. Λάρισας:
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ / ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
8:00-18:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΑ
08:30-11:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
12:30-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΠΗ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Γ’ ΚΑΠΗ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΕΚΙ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΡΗ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΕΤΟ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων:
08:00-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ
08:30-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ/ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ
09:00-14:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ / ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
08:30-11:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ / ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ 2
Στην Π.Ε. Τρικάλων:
07:30-13:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
10:30-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ 5ο ΚΑΠΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
08:00-10:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
10:30-11:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΝΑΝΤΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)
Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-10:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
08:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ)
10:30-12:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
13:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΜΑ