ΠΘ: Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κάνει γνωστό ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων φοιτητών δωρεάν σίτισης και πλέον μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά εστιατόρια όλων των πόλεων από το Σάββατο 1/11/2025 έως και την Παρασκευή 26/6/2026.

Τα αποτελέσματα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν μεταβαίνοντας στην πλατφόρμα https://merimna.uth.gr. (Απαιτείται σύνδεση VPN & κωδικοί ιδρυματικού λογαριασμού Π.Θ.)

Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Μετάβαση στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων σίτισης», συνδέεστε στην Πύλη Σίτισης και από την αριστερή στήλη επιλέγετε Κάρτα Σίτισης.

Εφόσον οι φοιτητές είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης θα δουν ενεργή την κάρτα σίτισης και την περίοδο ισχύος της. Αν όχι, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Δεν βρέθηκε ενεργή κάρτα σίτισης». Το δικαίωμα δωρεάν σίτισης για τους δικαιούχους/ες ενεργοποιείται αυτόματα κατά την πρώτη προσέλευση στο εστιατόριο με το σκανάρισμα της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) στον ειδικό υπολογιστή.

Επισημαίνεται από τη Φοιτητική Μέριμνα ότι ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών/τριών δωρεάν σίτισης είναι ανάλογος με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου.