Ρητορικοί Αγώνες για δεύτερη χρονιά στο 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

Φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο η Μαγνησία θα φιλοξενήσει τους Ρητορικούς Αγώνες, έναν θεσμό που έχει ήδη αρχίσει να ριζώνει στη σχολική κοινότητα και να δίνει στους μαθητές μια μοναδική ευκαιρία να εκφραστούν, να σκεφτούν και να συνεργαστούν μέσα από τον λόγο.

Η ρητορική δεν είναι απλώς ένα σχολικό «άθλημα». Είναι μια στάση σκέψης και επικοινωνίας. Μαθαίνει στους νέους να ακούν, να επιχειρηματολογούν, να σέβονται τη διαφορετική γνώμη και να χρησιμοποιούν τον λόγο ως εργαλείο διαλόγου και όχι αντιπαράθεσης. Σ’ έναν κόσμο όπου η φωνή των νέων συχνά χάνεται μέσα στον θόρυβο της πληροφορίας, οι Ρητορικοί Αγώνες δίνουν την ευκαιρία αυτή η φωνή να ακουστεί -καθαρή, τεκμηριωμένη και δημιουργική.

Απευθύνεται κάλεσμα προς όλους τους εκπαιδευτικούς, να ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετάσχουν, οργανώνοντας μικρές ομάδες, να σταθούν δίπλα τους στην προετοιμασία. «Δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί στη ρητορική, χρειάζεται μόνο να πιστέψουμε στη δύναμη του λόγου και στην ικανότητα των παιδιών μας να τη χρησιμοποιήσουν με ευαισθησία και ευθύνη.

Για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να αναλάβουν δράση, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση με την κ. Εγγλέζου, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, με στόχο την επίλυση αποριών και την ανταλλαγή πρακτικών ιδεών για την οργάνωση των ομάδων.

Η δεύτερη αυτή διοργάνωση είναι μια ευκαιρία να εδραιώσουμε τη ρητορική παράδοση στον τόπο μας και να αναδείξουμε τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των μαθητών μας.

Ας δώσουμε, λοιπόν, χώρο στη φωνή τους. Είναι στο χέρι μας να τους δείξουμε πώς ο λόγος, όταν εκφέρεται με σεβασμό και επιχειρήματα, μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον κόσμο» αναφέρεται σχετικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Ρητορικούς Αγώνες και τη συγκρότηση μαθητικών ομάδων, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την υποδιευθύντρια του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, Μαρία Γεωργαντζή, στο [email protected], mail του σχολείου και στο τηλέφωνο του σχολείου, 2421060700.