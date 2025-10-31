Ριζόπουλος: «Τα έργα συντήρησης των ομβρίων παρουσιάζονται ως αντιπλημμυρικά- «Γυμνός» ακόμη ο Βόλος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο τέλος Νοεμβρίου η μελέτη του ΠΘ

Το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Βόλου έθεσε ο δημοτικός σύμβουλος της ΛΑΣ Απόστολος Ριζόπουλος, ρωτώντας τη δημοτική αρχή στη σημερινή της λογοδοσία εάν γίνονται έργα, αλλά και πότε θα παραληφθεί η αντιπλημμυρική μελέτη, που έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ο κ. Σαββάκης απάντησε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο οποίο ανατέθηκε μελέτη ύψους 800.000 ευρώ ζήτησε τον Ιούλιο παράταση για την παράδοσή της. Στην πρότασή του είχε εντοπίσει 30 «κόκκινα» σημεία , όμως ο Δήμος προσέθεσε ακόμη 100. «Τον Ιούλιο το ΠΘ ζήτησε τετράμηνη παράταση κι εμείς περιμένουμε την τελική εισήγηση», είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υπολογίζοντας ότι στο τέλος Νοεμβρίου αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ κ. Κοπάνας σημείωσε ότι μετά από τις πλημμύρες ένα μεγάλο ποσοστό του δικτύου ομβρίων έχει αποκατασταθεί, ανέφερε ότι γίνεται συνεχής καθαρισμός του δικτύου και των 17.000 φρεατίων και τόνισε ότι το δίκτυο ομβρίων του Βόλου είναι με βάση προδιαγραφών για βροχή με περίοδο επαναφοράς τα 10 έτη. Δεν μπορεί να καλύψει ραγδαία βροχή, δεν μπορεί να καλύψει υπερχείλιση χειμάρρων και επεσήμανε ότι χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα και έστρεψε την ευθύνη στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο.

Ο κ. Ριζόπουλος υπογράμμισε ότι μετά από τις απαντήσεις των αρμοδίων διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει αντιπλημμυρική θωράκιση του Βόλου ακόμη, δύο και πλέον χρόνια μετά τις πλημμύρες και τόνισε ότι παρουσιάζονται ως αντιπλημμυρικά έργα οι καθαρισμοί του δικτύου ομβρίων, τη στιγμή που αυτά είναι έργα συντήρησης και πρέπει να γίνονται σε τακτικό προγραμματισμό.